Le débrief sportif du week-end: la surprise Pogacar, Charleroi et le Standard au Top, la poisse de Neuville, Toyota vainqueur au Mans

Tadej Pogacar, premier Slovène à s’imposer au Tour de France; Charleroi et le Standard dominent à nouveau la D1A; Maudite crevaison pour Neuville au Rallye de Turquie; Toyota s’impose pour la troisième année consécutive aux 24 Heures du Mans,… Voici quelques-uns des moments forts de ce week-end.

Tour de France: Sam Bennett s’impose sur les Champs, razzia de Tadej Pogacar sur les maillots

La 21e et dernière étape du 107e Tour de France a été remportée au sprint, ce dimanche, par le maillot vert, Sam Bennett. L’Irlandais devance Mads Pedersen et Peter Sagan. Wout van Aert a pris la 6e place.

Auteur d’une incroyable démonstration de force samedi dans le chrono, Tadej Pogacar a remporté, à l’aube de ses 22 ans, son premier Grand Tour. Il s’est également emparé du maillot à pois (meilleur grimpeur) et du maillot blanc (meilleur jeune).

Avec cette victoire, la Slovénie est devenue le 15e pays à inscrire le nom d’un de ses coureurs au palmarès du Tour de France depuis sa création en 1903. Et ce n’est pas Primoz Roglic (Jumbo-Visma), leader jusqu’au contre-la-montre, qui a inscrit son nom dans l’histoire de son petit pays.

Evenepoel: «Je ne combinerai pas le Tour avec les Jeux en 2021»

Depuis chez lui, en revalidation, Remco Evenepoel n’a pas manqué une étape du Tour de France. Mais le coureur belge l’annonce déjà: «En décembre, on saura si les Jeux olympiques ont bien lieu en 2021. Si c’est le cas, ce sera mon grand objectif et je ne combinerai pas avec le Tour.»

Le Danois Andreas Kron (Riwal Securitas) a remporté samedi au sprint la 5e étape et dernière étape du Tour du Luxembourg (2.Pro). L’Italien Diego Ulissi (UAE Team Emirates), deuxième du jour, s’est imposé au classement général.

Pro League: Charleroi et le Standard au Top

Le Standard oublie de tuer le match

Dimanche, le Standard de Liège a retrouvé la deuxième place du classement en battant Courtrai. Le score a longtemps affiché 2-1, ce qui a amené quelques sueurs froides aux Rouches et notamment une phase litigieuse dans leur rectangle.

PAS DE PÉNALTY | L'arbitre a-t-il pris la bonne décision ici ? ❌#STAKVK pic.twitter.com/YsTCKrZv0l — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) September 20, 2020

Au final, les Rouches sont 2e au classement, avec 13 points.

L’après Hannes Wolf a bien débuté pour Genk, qui s’est imposé 3-1 face au FC Malines, dimanche.

+ LIRE | Genk version Olivieri renoue avec la victoire contre Malines

Anderlecht gagne, mais perd Verschaeren, positif

Samedi, les Mauves se sont facilement imposés à Waasland-Beveren (2-4), malgré quelques petites erreurs d’inattention qui leur ont coûté deux buts en fin de rencontre.

Yari Verschaeren a signé un retour gagnant avec un but. Mais le jeune Diable rouge a été testé positif au Covid-19. «Il se sent bien et a été placé en quarantaine», rassure le club. Mais il s’agit d’un cas en plus pour le club bruxellois. Rappelons qu’il faut 7 cas positifs dans le noyau A pour remettre une rencontre.

Bruges s’amuse à Zulte

Après une envolée peu rémunératrice (3/9), le Club a signé son troisième succès de rang dans un Stade Arc-en-ciel qui lui réussit décidément bien puisqu’il s’y est imposé ce dimanche pour la sixième fois consécutive, toutes compétitions confondues.

Les Brugeois se sont imposés 0-6, avec un score de 0-4 à la mi-temps. Autant dire, il n’y a pas eu photo.

+ LIRE | Le Club en balade à Zulte

Charleroi impressionne

Et de six. La série continue. Charleroi a enchaîné sa sixième victoire consécutive en battant le Beerschot (3-1), vendredi, et trône donc toujours en tête du classement avec le maximum de points.

Mouscron dans le doute

Sèchement battu à Courtrai, Mouscron a enchaîné avec une autre débâcle face à Gand (0-1). Si le score est Arsenal, c’est en grande partie grâce à un Koffi des grands soirs! Le portier burkinabé a enchaîné les parades face à Yaremchuk (sur penalty), Nurio ou encore Bukari.

Les Belges à l’étranger: Mertens buteur pour la reprise

Dries Mertens a parfaitement commencé la saison en Italie: le Diable Rouge a ouvert le score lors de la victoire de Naples 0-2 à Parme, dimanche, lors de la première journée de la Serie A.

CIRO | Dries Mertens ouvre la marque pour Napoli ! 🍷🇧🇪⁰⁰0️⃣-1️⃣ #ParmaNapoli pic.twitter.com/wpGM5DuKhB — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) September 20, 2020

+ LIRE | Dries Mertens buteur lors de la victoire inaugurale du Napoli à Parme

Leandro Trossard a, lui, été à l’assist avec Brighton.

Renaud Emond a permis aux Nantais d’égaliser face à Saint-Étienne, surprenant leader de la Ligue 1. L’ancien Standardman a inscrit un but dès sa montée au jeu en fin de rencontre.

Michy Batshuayi est monté au jeu à la 81e minute avec Crystal Palace lors de la victoire face à Manchester United.

Samedi, Thomas Meunier a réussi sa première avec le Borussia Dortmund, qui a battu Mönchengladbach 3-0 samedi soir lors de la première journée de Bundesliga. Thorgan Hazard a dû quitter la pelouse, touché à la cuisse. PHOTONEWS

Malheureuses scènes de racisme en football amateur

Ce sont des scènes que l’on n’aime pas voir, et que l’on ne voudrait plus voir, d’ailleurs. La fin de rencontre entre Longlier et Sart a été assez houleuse. La raison? Des propos racistes d’un spectateur à l’encontre d’Uran Murtezi.

+ LIRE | Coupe de Belgique, championnat D2 et D3: les résultats de samedi et dimanche

Week-end maudit pour Neuville

Revenu dans le coup, avec sept meilleurs temps sur douze spéciales, Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) a dû céder la victoire à Elfyn Evans en Turquie. La faute à une crevaison.

Toyota, à nouveau vainqueur au Mans

Grâce à Sébastien Buemi, Brendon Hartley et Kazuki Nakajima (Sui/N-Z/Jap), Toyota a remporté ce dimanche la 88e édition des 24 Heures du Mans, en France, s’imposant pour la troisième fois d’affilée.

En GTE-Pro, le Belge Maxime Martin (Aston Martin) l’a emporté avec les Britanniques Alex Lynn et Harry Tincknell.

MotoGP: Vinales remporte le Grand Prix d’Émilie-Romagne

L’Espagnol Maverick Vinales (Yamaha), parti en pole position, a remporté dimanche le Grand Prix d’Émilie-Romagne sur le circuit de Misano.

Tournoi de Rome: les finales sont connues

Honneur aux dames. Tête de série numéro 1, Simona Halep s’est qualifiée pour la finale du tournoi de Rome, dimanche. Elle sera opposée à Karolina Pliskova, tenante du titre et tombeuse d’Elise Mertens en quarts de finale.

Novak Djokovic, le numéro 1 mondial, va disputer lundi la 10e finale de sa carrière au Masters 1000 de Rome. Le Serbe a battu le Norvégien Casper Ruud, 34e mondial, en demi-finales. L’autre demi-finale, qui se dispute ce dimanche soir, opposait Schartzmann à Shapovalov.