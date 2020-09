Formation fédérale: Sophie Wilmès est présente aux négociations

La Première ministre, Sophie Wilmès (MR), est présente aux négociations entre les présidents de parti d’une future coalition Vivaldi, a-t-on appris dimanche soir de sources concordantes.

Lundi, les deux préformateurs royaux, Egbert Lachaert (Open Vld) et Conner Rousseau (sp.a), doivent faire le rapport final de leur mission au roi et proposer le nom d’un formateur, lequel sera appelé en principe à devenir le Premier ministre.

Les négociations à sept qui avaient repris dimanche ont été interrompues dans l’après-midi et poursuivies sous forme de discussions bilatérales. Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, semble avoir provoqué l’exaspération de ses collègues non libéraux qui l’accusent de remettre en cause une série de points d’un projet d’accord touchant à la fiscalité, à l’énergie, à l’immigration et à l’institutionnel. L’intéressé dément qu’il y ait un accord depuis vendredi, date à laquelle les président des socialistes, des libéraux, des écologistes et du CD&V ont repris des discussions en étant présents physiquement.

+ LIRE AUSSI | Vivaldi : les discussions entre les présidents des 7 partis suspendues

À bonne source, l’on indiquait en début de soirée que l’exaspération des présidents non libéraux était telle que ceux-ci avaient exigé un changement dans la délégation du MR aux négociations et réclamé la présence de la Première ministre aux côtés de M. Bouchez «pour le cadrer» avant toute reprise des discussions en plénière.

Mme Wilmès est bien présente. Elle sait «parler à la gauche, comme à la droite, au nord comme au sud», soulignait-on.