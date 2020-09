Coupe de Belgique, championnat D2 et D3: Rochefort et Warnant au 5e tour, Stockay, Binche, Huy, Aywaille et Habay, première victoire de la saison

En coupe, Rochefort n'est pas tombé dans le piège Waltwilder alors que Warnant a largement dominé Manage. En championnat, Stockay s'est fait peur contre Hamoir, même chose pour Huy qui a vu Onhaye revenir de 2-0 à 2-2, avant de s'imposer à la 89e. Aywaille a failli se faire remonter par Marloie, après avoir mené 3-0 alors qu'Habay l'emporte dans les arrêts de jeu.

D2 ACFF

Stockay - Hamoir 2-1

Buts: Colson (1-0, 14e et 2-0, 42e), Yilmaz (2-1, 61e)

Grâce à un Colson omniprésent, Stockay va très vite prendre l’ascendant, avec un premier but à la 14e. Biatour et Colson n’arrivaient pas à doubler la mise Stockay gâchait ses possibilités, jusqu’au second but de Colson, peu avant la pause. A l’heure de jeu, Hamoir changeait trois joueurs coup sur coup et cela se voyait immédiatement au marquoir puisqu’Yilmaz réduisait le score, 2-1. Le match avait pris une autre tournure mais sans pour autant voir le score s’inverser. Au contraire, Colson loupera le 3-1 en toute fin de partie.

D3A ACFF

Binche - Pays Vert 2-0

Buts: Meerpoel (1-0, 30e), Yaman (2-0, 73e)

C’est un peu contre le cours du jeu que les Binchois, via Meerpoel, prendront l’avance à la demi-heure. Ostiches ne parviendra jamais à recoller et encaissera un second but des œuvres de Yaman à la 73e.

D3B ACFF

Huy - Onhaye 3-2

Buts: Mara (1-0, 7e), Arabi (2-0, 33e), Lorenzon (2-1, 55e et 2-2, 70e), Picchietti (3-2, 89e)

Match complètement fou entre ces deux équipes où on a vu des Hutois filer à 2-0 dès la 33e par Mara et Arabi. A la reprise, l’inévitable Lorenzon marquera par deux fois pour égaliser à la 70e, avant que Picchietti, à une minute du terme, ne redonne un avantage définitif aux Hutois.

Aywaille - Marloie 3-2

Buts: Wanderson (1-0, 20e et 2-0, 23e), Tshibuabua (3-0, 35e), Paquay (3-1, 71e), Micha (3-2, 83e)

On a failli assister à la remontada de Marloie qui était bien mal embarqué après 35 minutes, puisque mené 3-0. Wanderson avait frappé deux fois, il aurait pu réaliser le hat-trick parfait, sans le poteau à la 27e. Mais c’est Tshibuabua qui plantera le 3e but d’Aywaille. Après la pause, Paquay redonnait espoir aux siens alors que la latte empêchait Ben Saida de planter le 4e. Cela aurait pu soulager les visités puisque Micha fit 3-2 mais la remontée de Marloie s’arrêta là.

Habay-la-Neuve - Raeren-Eynatten 2-1

Buts: Vandermaelen (1-0, 22e), Stoffels (1-1, 59e), Day (2-1, 92e)

Trois points arrachés dans les arrêtes de jeu pour Habay qui avait, une première fois, mené dès la 22e par Vandermaelen. Raeren revenait dans le coup à l’heure de jeu et alors qu’on filait vers le nul, Day plantait le but victorieux.

Coupe de Belgique (4e tour)

Waltwilder - Rochefort 1-2

Buts: Lambert (0-1, 15e), Vangeel (1-1, 35e), Antoine (1-2, 72e)

Face au tombeur de Couvin, au tour précédent, Rochefort savait à quoi s’en tenir et au quart d’heure, Lambert trouvait la faille dans la défense visitée. Un avantage qui ne durera que vingt minutes puisque Vangeel égalisait à la 35e. A la 72e, les Rochefortois parvenaient à se remettre à l’avant grâce à Tom Antoine. Un but qui valait tout simplement la qualification pour le tour suivant.

Warnant - Manage 5-2

Buts: Mao (1-0, 39e), Hoyois (1-1, 45e), Scevenels (2-1, 52e et 3-1, 58e), Miezal (4-1, 60e), Debefve (5-1, 79e), Mba (5-2, 85e)

Afin d’aller chercher ce 5e tour, Warnant devait faire tomber cette équipe manageoise évoluant en D3 A. Et à la 39e, Mao plaçait Warnant aux commandes mais Hoyois, avant la rentrée aux vestiaires, égalisait. A la reprise, Scevenels, par deux fois, et Miezal faisaient la différence en huit minutes, 4-1. Le plus dur était fait et la qualification se rapprochait encore un peu plus avec le 5e but de Debefve. La réalisation du manageois Mba ne changeait plus rien.