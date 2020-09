VIDÉO ET PHOTOS | Baptême du prince Charles, petit-fils du comte Philippe de Lannoy d’Anvaing

Le prince Charles de Luxembourg, fils de la fille cadette de feu le comte de Lannoy d’Anvaing, a été baptisé ce samedi. Plusieurs membres de la célèbre famille anvinoise assistaient à la cérémonie.

Lors d’une cérémonie sobre – et soumise aux règles sanitaires en vigueur – le prince Charles de Luxembourg – 4 mois – a été baptisé samedi après-midi en la chapelle de l’abbaye bénédictine Saint-Maurice et Saint-Maur de Clervaux.

Cela, notamment en présence de ses grands-parents paternels mais aussi de plusieurs membres de la famille de Lannoy, d’Anvaing.

Le prince Charles et en effet né de l’union entre le grand-duc héritier de Luxembourg, le prince Guillaume de Nassau, fils aîné du grand-duc Henri et de la grande-duchesse Maria Teresa, et de la comtesse Stéphanie de Lannoy, cadette du regretté comte Philippe de Lannoy, fortement apprécié dans le village où est érigé le bien connu château familial, dans l’entité de Frasnes-lez-Anvaing. Le grand-duc Henri et de la grande-duchesse Maria Teresa, ses grands-parents paternels, étaient bien entendu présents à la cérémonie. © Cour grand-ducale/Sophie Margue

Le prince Charles – qui, vous l’aurez compris si vous avez bien suivi, – est second dans l’ordre de succession au trône de Luxembourg. Le masque était de rigueur (sauf pour le prince Charles bien évidemment) quand la distance ne pouvait pas être respectée… © Cour grand-ducale/Sophie Margue

Celui-ci n’a malheureusement pas connu son grand-père maternel qui nous a quittés à l’âge de 96 ans, le 10 janvier 2019. Sa grand-mère, la comtesse de Lannoy, née Alix della Faille de Leverghem est quant à elle décédée depuis 2012 déjà. Le comte Olivier de Lannoy, frère de la prinesse Stéphanie, était présent avec son épouse et ses enfants. © Cour grand-ducale/Sophie Margue

Plusieurs membres de la famille anvinoise étaient présents à la cérémonie en l’abbaye de Clervaux, dont les sept frères et sœurs de la comtesse Stéphanie. Le comte Jehan de Lannoy, un autre frère de la princesse Stéphanie, est également venu en famille à Clkervaux. © Cour grand-ducale/Sophie Margue

S.A.R le prince Louis, frère du grand-duc héritier, et la comtesse Gaëlle de Lannoy, sœur de Stéphanie, sont devenus respectivement parrain et marraine du prince Charles. La comtesse Isabelle de Lannoy avec son époux Jean-Charles de le Court et leusr enfants. © Cour grand-ducale/Sophie Margue

On notera que la robe de baptême en dentelles, originaire de la famille de Nassau, a déjà été portée par le grand-duc, la princesse Marie-Astrid, le prince Jean et le prince Guillaume. Le comte Amaury de Lannoy et son épouse. © Cour grand-ducale/Sophie Margue

La messe était présidée par le cardinal Jean-Claude Hollerich, archevêque de Luxembourg et concélébrée par Monseigneur Léo Wagener, évêque auxiliaire, Monseigneur Fernand Franck, archevêque émérite et le révérend père Dom Michel Jorrot, père abbé de l’abbaye de Clervaux. Le comte Christian de Lannoy et sa famille. © Cour grand-ducale/Sophie Margue