VIDÉO | Fêtes de Wallonie: revivez le combat des échasseurs

Suivez le combat des échasseurs à l’occasion des Fêtes de Wallonie qui se déroulent à Namur. Une bataille à revivre en direct.

Le dimanche des Fêtes de Wallonie, le cœur des échasseurs bat plus fort et plus vite jusqu’à leur arrivée, en rangs serrés, sur la place Saint-Aubain. Pour les Mélans comme pour les Avresses, c’est une finale de Champions League qui se joue chaque année, au centre des Fièsses. La joute est suivie par plusieurs milliers (8 000?) de spectateurs. Et ce grand rassemblement populaire est malheureusement inimaginable en cette sombre ère du Covid.

«Quand on a annoncé l’annulation de l’échasse d’or, en avril, on a été très touché par le nombre de réactions mais aussi par leur teneur», explique Bertrand Patris, l’un des piliers de l’échasse namuroise. «On a pu mesurer l’attachement que les Namurois ont pour les échasseurs. On a donc réfléchi à la meilleure formule pour ne pas laisser un trop grand vide.» En collaboration avec le CCW (Comité Central des fêtes de Wallonie), Mélans et Avresses ont trouvé le moyen de se défier, le dimanche 20 septembre, à 16 h 30. «Ce n’est pas l’échasse d’or, d’ailleurs, il n’y aura pas de vainqueur repris dans le palmarès officiel», précisent encore les jouteurs. On parle ici d’un «Combat des Chefs».

