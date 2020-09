Mondiaux de cyclisme: l’Espagne avec Valverde et Landa à Imola

La sélection espagnole de huit coureurs pour les mondiaux de cyclisme sur route à Imola (Italie) du 24 au 27 septembre sera emmenée par Mikel Landa et Alejandro Valverde, a annoncé la fédération espagnole de cyclisme ce dimanche dans un communiqué.

Le 4e du Tour de France (qui doit s’achever ce dimanche sur les Champs-Élysées, à Paris) Mikel Landa sera le capitaine de route de cette sélection espagnole, aux côtés des expérimentés Alejandro Valverde ou Luis Leon Sanchez.

Alejandro Valverde (40 ans) a d’ailleurs déjà été sacré champion du monde sur route, en 2018 à Innsbruck (Autriche). Pello Bilbao sera pour sa part chargé de défendre la sélection espagnole lors du contre-la-montre individuel de 32 km, qui sera couru vendredi 25 septembre.

L’épreuve en ligne, longue de 259,2 km avec près de 5.000 mètres de dénivelé, sera courue le dimanche 27 septembre.

Sélection espagnole pour les mondiaux de cyclisme à Imola (24-27 septembre):

Alejandro Valverde, Enric Mas, Marc Soler (Movistar), Pello Bilbao (course en ligne et contre-la-montre individuel), Mikel Landa (Bahrein – McLaren), Luis Leon Sanchez (Astana), Jesus Herrada (Cofidis), et David de la Cruz (UAE Emirates).