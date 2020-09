MotoGP: Vinales gagne le Grand Prix d’Émilie-Romagne

L’Espagnol Maverick Vinales (Yamaha), parti en pole position, a remporté dimanche le Grand Prix d’Émilie-Romagne sur le circuit de Misano.

Il a devancé ses compatriotes Joan Mir (Suzuki) et Pol Espargaro (KTM), qui a récupéré la troisième place après la pénalité infligée au Français Fabio Quartararo (Yamaha), finalement quatrième, pour avoir dépassé les limites de la piste dans le dernier tour. Le leader du championnat, l’Italien Andrea Dovizioso (Ducati), a dû se contenter de la huitième place.

Au classement du championnat, l’Italien Andrea Dovizioso reste en tête avec 84 points, un de plus que Vinales et Quartararo, et quatre de plus que Mir.

L’Italien Francesco Bagnaia (Ducati-Pramac) a chuté à 7 tours de la fin alors qu’il était en tête, ce qui a permis à Vinales de terminer en roue libre, avec quatre secondes d’avance sur Mir.

L’Italien Valentino Rossi (Yamaha) a chuté en début de course, comme le Sud-Africain Brad Binder (KTM).