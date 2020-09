Un constat affligeant à l’aube du World Cleanup Day!

Il aurait suffi de trois km de plus pour ne pas souiller la nature… C’était trop demander. Com.

À l’heure où s’organise une journée d’action de nettoyage planétaire, certains abandonnent leurs déchets dans la campagne celloise…

«Dépôt clandestin à la rue de la Gruennerie alors que le Recyparc est à 3 km. Triste mentalité…»

Ce sont les propos que l’on peut lire sous la photo reprise en illustration et empruntée à la page Facebook du conseiller cellois Pierre Lejeune.

Lequel reprend les propos de la ministre de l’environnement, Céline Tellier au sujet du fléau que représente ce type de comportement: «Les déchets clandestins représentent un coût annuel important pour les communes, estimé en moyenne à 20€ supportés par chaque citoyen. Ils ont aussi un coût énorme sur l’environnement, sur la nature ou encore sur les animaux lorsque ceux-ci ingurgitent canettes ou autres substances nocives pour eux. En doublant le montant de l’amende et en soutenant les communes dans la lutte contre la malpropreté publique, nous voulons adresser un message fort aux citoyens: la Wallonie n’est pas une poubelle!»

Manifestement, cette perspective de voir s’infliger une amende qui peut atteindre 200€ pour un tel comportement ne rebute pas certains.

C’est d’autant plus déplorable que cette découverte a eu lieu quelques heures avant le lancement officiel de la «World Cleanup Day», soit la journée mondiale du nettoyage qui voit se mobiliser des milliers de bénévoles un peu partout sur la planète afin de la débarrasser des déchets que certains inciviques abandonnent sans scrupule au bord des chemins, dans des rivières ou autres plan d’eau, sur des plages ou dans divers endroits dans lesquels ils ne devraient pas se trouver.

Plus d’infos sur cette initiative sur la page Facebook de l’opération: World Cleanup Day Belgium sur laquelle vous pourrez même voir une certaine… Sophie Wilmes (masquée) participer à une séance de ramassage…

Pour info, lors de la journée officielle de ce samedi (mais l’opération se poursuit ce dimanche dans certaines régions), on comptabilisait plus de 60 000 participants en Belgique et un total de 280 000 tonnes de déchets ramassés, soit un peu plus de 4,5 kg par bénévoles…