P1 Namur: Victoire large et méritée de Biesme dans le derby

En ouverture de cette 2e journée, les Biesmois ont nettement dominé Molignée.



SAMEDI 19.09

Biesme - Molignée 4-1

Buts: Lotte (1-0, 14e), Frattacci (2-0, 33e), Dache (3-0, 69e), Boudin (3-1, 71e), Bourdon (4-1, 86e)

Après moins d’un quart d’heure, Biesme ouvrait méritoirement le score via Lotte. Il enchaînait avec un second but à la 33e signé Frattacci pour rentrer aux vestiaires avec deux buts d’avance au marquoir. En seconde période, Biesme enfonçait un peu plus le clou avec une réalisation de Dache, en pleine lucarne, seulement sept minutes après sa montée au jeu. Boudin aurait pu relancer Molignée mais ce fut sera inutile d’autant que Bourdon fera 4-1, sur un service de Lotte, alors que Nicolas stoppa le penalty de Fraiture. Victoire méritée des Biesmois.

DIMANCHE 20.09

