Marc Hirschi désigné Super Combatif du Tour

Marc Hirschi (Team Sunweb) lors de la 18e étape entre Meribel et La Roche sur Foron. Photo News

Le Suisse Marc Hirschi (Sunweb) a été désigné samedi coureur le plus combatif du Tour de France 2020 par le jury présidé par le directeur de course Thierry Gouvenou.

Le Suisse, vainqueur d’une étape et plusieurs fois à l’avant de la course durant les trois semaines de course, succède au palmarès au Français Julian Alaphilippe.

Six coureurs (Marc Hirschi, Pierre Rolland, Richard Carapaz, Lennard Kämna, Julian Alaphilippe, Neilson Powless) étaient en lice pour ce trophée.

?? Super Combatif ??



🗳 Avec la prise en compte des 5 voix du Jury et de la voix du public, le Super Combatif de ce #TDF2020 est @MarcHirschi (@TeamSunweb). 💪 👏#PrixAntargaz pic.twitter.com/7AAJZn3uMC — Prix Antargaz (@PrixAntargaz) September 19, 2020

Dans l’histoire du Tour, la combativité a commencé à être récompensée en 1952. Le premier «Super Combatif» a été désigné en 1956, en la personne d’André Darrigade.

Eddy Merckx a remporté ce prix à quatre reprises. Paul Wellens, en 1978, est le dernier Belge à avoir été récompensé.