Le président de la Slovénie à l’arrivée à Paris dimanche

Le président de la Slovénie, Borut Pahor, assistera dimanche à l’arrivée du Tour de France sur les Champs-Élysées pour le probable succès d’un coureur de son pays, a-t-on appris samedi auprès de l’organisation de l’épreuve.

La Slovénie n’a encore jamais gagné le Tour, la course cycliste la plus importante au monde. Mais deux coureurs slovènes, Primoz Roglic et Tadej Pogacar, ont dominé la course depuis son départ de Nice et occupent les deux premières places du classement général, samedi à la veille de l’arrivée finale.

Jean-Yves le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, sera également présent à la conclusion du Tour de France, tout comme ses collègues du gouvernement, Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education en charge également des Sports, et Roxana Maracineanu, ministre déléguée aux Sports.

La 21e étape du Tour est prévue dimanche après-midi entre Mantes-la-Jolie (Yvelines) et Paris, où l’arrivée sera jugée après 122 kilomètres.