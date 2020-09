Zinédine Zidane: «Eden Hazard se sent mieux»

Zinédine Zidane a donné des nouvelles de l’attaquant internationl belge, longuement blessé à la cheville gauche la saison dernière, et qui n’a pas disputé la moindre minute avec les Diables rouges pour l’ouverture de la Ligue des Nations.

«Il se sent mieux,, a rassuré Zinédine Zidane, ce samedi. Le plus important, ce sont ses sensations, qu’il soit à 100%. On a du temps, on commence à peine la saison. Il doit être à 100 ou 120%, et on va faire en sorte de préparer les joueurs pour cela.»

+ À LIRE AUSSI | Eden Hazard, cheville ouvrière… ou fragile du Real ?

«Zizou» a également confirmé que l’effectif madrilène, qui a gardé la même ossature que l’équipe qui a remporté le titre en Liga en 2019-2020, n’était pas finalisé. «Tout peut encore arriver jusqu’au 4 octobre (date de fin du mercato d’été), a prévenu l’entraîneur marseillais.

+ À LIRE AUSSI | Zinédine Zidane confirme des négociations pour le transfert de Gareth Bale

«C’est vrai que l’on a un groupe très ressemblant, mais c’est un groupe avec lequel on a gagné. Et de belle manière. Cette année, peut-être qu’il n’y aura qu’un seul recrutement, le retour de Martin (Odegaard), mais on a tous envie de relever le challenge encore une fois. Il y a beaucoup de choses qui se disent, que l’on va refaire avec les vieux, qu’il n’y a pas de changements… mais il faut être prêt. Cela va être dur, cela va être long, mais on a envie de défendre notre titre, et on va le faire avec envie», a promis Zinédine Zidane.