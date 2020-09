GP d’Émilie-Romagne: Maverick Vinales en pole, Andrea Dovizioso 10e

Maverick Vinales (Yamaha) partira en pole position pour le Grand Prix d’Émilie-Romagne en catégorie MotoGP ce dimanche, à côté de Jack Miller (Ducati) et de Fabio Quartararo (Yamaha), principal rival au classement général d’Andrea Dovizioso, 10e au départ.

Comme la semaine dernière pour les qualifications du GP de Saint-Marin, sur ce même circuit de Misano, Maverick Vinales a battu le record absolu de la piste avec un chrono de 1:31.077, au bout d’une séance à suspense terminée avec 11 pilotes sur 12 regroupés dans une demi-seconde.

«Je me sens vraiment bien pour dimanche, je pense qu’on a bien amélioré la moto depuis dimanche dernier. L’équipe a fait du très bon travail, surtout ce matin, et on a trouvé de bons réglages pour le dernier virage», a expliqué Maverick Vinales, très confiant pour la course sur un circuit très favorable aux Yamaha.

Jack Miller s’était qualifié in extremis pour la Q2, dernière partie des qualifications, en compagnie d’Andrea Dovizioso, leader au classement général. Puis il a réussi une superbe Q2 marquée aussi par un superbe chrono de Francesco Bagnaia (Ducati-Pramac) aussitôt annulé pour un passage hors-limites, dans le dernier virage.

Quartararo, qui avait perdu ce dimanche dernier la tête du championnat du monde, sera à nouveau sur la première ligne, alors que «Dovi», qui le précède désormais de sept points au championnat, partira beaucoup plus loin sur la grille, de la 10e place.