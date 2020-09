GRANDS LACS Le Rwanda a sollicité et obtenu le report d’un mini-sommet de cinq chefs d’État d’Afrique centrale, proposé par la République démocratique du Congo (RDC) à Goma, et qui avait déjà été snobé par le Burundi la semaine dernière, a-t-on appris ce vendredi de sources officielles rwandaises et congolaises.