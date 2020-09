VIDÉO | Les Red Flames dominent la Roumanie et prennent seules la tête du groupe H

La Belgique a battu 6-1 la Roumanie, vendredi, à Louvain, dans son cinquième match de qualification à l’Euro féminin de football.

Tessa Wullaert a réalisé un triplé, Janice Cayman, Elena Dhont et Justine Vanhaevermaet ont marqué les autres buts. Les Red Flames poursuivent leur sans-faute avec une cinquième victoire en autant de rencontres et sont désormais seules en tête du groupe H, grâce au faux pas de la Suisse en Croatie (1-1).

Wullaert a débloqué la situation sur penalty à la 19e minute et inscrit deux autres buts (45e et 51e). Entre-temps, Janice Cayman avait porté le score à 2-0 (26e). En seconde période, Dhont (80e) et Vanhaevermaet (84e) ont ajouté leur nom au marquoir.

La Roumanie a réduit l’écart par Rus (53e). Les Roumaines ont été réduites à dix à l’heure de jeu après le rouge direct reçu par Meluta.

Dans le même temps, la Suisse était accrochée (1-1) en Croatie. Les Croates ont ouvert le score par Rudelic (3e), Bachmann (74e) a répliqué. Ce résultat laisse les Red Flames seules en tête du groupeH avec 15 points. La Suisse suit avec 13. La Croatie (4), la Roumanie (3) et la Lituanie (0) sont à bonne distance.

Mardi (19h00), les Red Flames se rendront en Suisse, à Thoune, dans le choc de ce groupe.

Les neuf vainqueurs de groupe et les trois meilleurs deuxièmes se qualifieront pour le Championnat d’Europe en Angleterre. Les six autres deuxièmes de groupes joueront un barrage. L’Euro a été reporté à 2022 (6-31 juillet) pour éviter la concurrence de l’Euro 2020 masculin, lui aussi reporté d’un an en raison de la pandémie de Covid-19 (11 juin-11 juillet 2021).

Le duel contre la Roumanie était le premier depuis le 10 mars et la pause liée au coronavirus.