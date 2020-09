FOOTBALL| Silvestre dans le groupe hurlu pour la réception de Gand

Matias Silvestre pourra rapidement apporter son expérience et sa hargne au jeune groupe mouscronnois. Photo News

Blessé depuis son arrivée, le défenseur central va mieux. Il pourra apporter son expérience au groupe. Même en ne jouant pas.

Battu dans les largeurs à Courtrai (3-0), Mouscron doit rapidement se reprendre pour éviter de s’enfoncer trop au classement. «Pour l’instant, le plus important est de rester dans les roues», assure le coach Fernando Da Cruz. Cela passe par une prise de points dès samedi contre Gand, de préférence les trois. Les Buffalos connaissent également un début de saison compliqué. Mais ils viennent de se reprendre avec une belle victoire contre Vienne. Remplaçant de Bölöni, Wim De Decker est revenu à du classique en remettant en place un 4-4-2 en diamant. «C’est une tactique qui permet à notre adversaire d’avoir une grosse densité dans le milieu. Cela permet de créer le surnombre et de redonner une vraie place au numéro 10. Mais a contrario, cela ouvre des espaces sur les flancs. Il faudra en profiter».

Pour la réception de la Gantoise, le coach français devra innover afin de pallier l’absence d’Onana et Hocko (suspendus). Olinga et Bocat sont également incertains. Par contre, Matias Silvestre fait son retour dans le groupe. «Il s’est entraîné normalement cette semaine. Il n’y a pas eu d’alerte. On ne va pas prendre de risque trop rapidement. Mais à terme, il doit nous amener le vécu qui nous manque énormément depuis le début de saison».

