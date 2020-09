Drapeau, langue, folklore: à quel point connaissez-vous la Wallonie?

Covid ou pas Covid, L’Avenir met à l’honneur la Wallonie ce samedi avec ses traditionnelles Unes en wallon. Et on en profite pour tester vos connaissances.

C’est une tradition: chaque week-end de «Wallos», L’Avenir se pare de wallon sur sa Une à travers ses 9 éditions. C’est encore le cas ce samedi (à découvrir sur www.lavenir.net/journal). Et célèbre cela sur notre site web en ressortant trois quiz sur notre région. À qui le sans faute?

Connaissances sur la Wallonie

Le drapeau wallon représente un coq hardi rouge sur fond or (jaune). Qu'est-ce qui a dicté ce choix de couleurs remontant à 1913?

Quelle est l'origine étymologique du mot "Wallonie"?

Combien la Wallonie compte-t-elle de communes au 1er janvier 2019?

Namur est l'actuelle capitale de la Wallonie. Depuis quand exerce-t-elle cette fonction?

Quelle est cette personnalité, figure emblématique de la culture wallonne dans les années 2000?

Qu'ont en commun les communes wallonnes de Comines-Warneton, Enghien, Flobecq et Mouscron?

Parmi les trois personnalités politiques suivantes, laquelle n'a jamais occupé la fonction de Ministre-président du gouvernement wallon?

Parmi ces trois communes, une seule fait partie de la Wallonie. De laquelle s'agit-il?

Comment s'appelle l'hymne officiel de la Wallonie?

Quelle commune wallonne possède la particularité d'avoir été reconnu comme le « centre de l'Europe » entre 1995 et 2004?

Connaissances sur la langue wallonne

Connaissances sur le folklore wallon