Covid-19: un Spirou positif et la reprise des entraînements reportée

Après ce test positif dans son club, le directeur général du Spirou Éric Schonbrodt ne voit pas comment les clubs de l’élite pourraient échapper au testing généralisé lorsque le championnat reprendra.

Plus de six mois après avoir disputé la finale de Coupe de Belgique contre Anvers, le Spirou Charleroi avait fixé la reprise des entraînements collectifs à ce lundi 21 septembre. Mais le club carolo va devoir postposer ses activités d’une semaine. La cause? Le jeune Moussa Noterman a été testé positif au Covid-19. Comme le joueur a été en contact avec ses coéquipiers lors de séances individuelles, c’est l’ensemble du noyau qui doit observer une quarantaine. «Les autres joueurs ont été testés et sont négatifs, mais tous devront subir un 2e test dans cinq jours et rester une dizaine de jours chez eux», explique le directeur général du club, Éric Schonbrodt.

Ce cas positif, qui survient quelques jours après un autre au Brussels, conduit le responsable carolo à plaider pour un testing général hebdomadaire dans tous les clubs de l’élite lorsque le championnat reprendra début novembre. « La Ligue est en train de travailler sur un protocole. En optant pour des testings hebdomadaires, on écarterait un éventuel joueur positif, mais les matches pourraient se dérouler avec tous les autres. Sinon, on risque de devoir reporter sans cesse des rencontres. Il suffit de voir la situation actuelle dans le foot amateur. Ces testings ont un coût (NDLR: aux alentours de 600€ à 800€ par match), mais c’est le prix à payer pour notre ligue pro.»