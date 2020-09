Rhume ou Covid-19: comment savoir et comment réagir? La réponse de Sciensano

Entre rhume, grippe et Covid-19, difficile de s’y retrouver tant les symptômes peuvent se ressembler. Mais l’Institut de santé publique prévient: «Il faudra plus qu’un simple mal de gorge pour demander un test «Covid».»

Comment différencier un simple rhume d’une infection au nouveau coronavirus? En ce début septembre, la question se pose de plus en plus dans les différents cabinets médicaux du pays. Selon Sciensano, interrogé sur le sujet durant la conférence de presse de ce vendredi, tout est question d’intensité.

«Parmi les symptômes majeurs du Covid-19, on retiendra surtout l’apparition d’une température brutale, une difficulté notoire à respirer, une toux d’apparition brutale ou encore une douleur au niveau du thorax, explique Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral. Devant ce type de symptômes, il est plus adéquat de rester à la maison et de contacter son médecin traitant. Il s’en suivra un test presque systématiquement.»

+ VIDÉO | Coronavirus : « On est très loin d’avoir atteint l’immunité de groupe », rappelle Sciensano

Reconnaissant qu’une série de symptômes plus fréquents et «plus vagues» peuvent également accompagner une infection au coronavirus, «comme c’est le cas pour un mal de gorge par exemple», l’Institut de santé publique avoue qu’il est parfois très «complexe» de distinguer une simple toux d’une contamination au Covid-19.

«Si on a deux symptômes moins importants, comme un mal de gorge avec une rhinite, par exemple, il vaut mieux rester chez soi et prévenir son médecin traitant», poursuit Yves Van Laethem. Par contre, «si on a un mal de gorge assez discret, ou une rhinite isolée, il ne faut pas pratiquer ce genre de politique. Ce qui ne veut pas dire que ce genre de symptômes ne doit pas nous forcer à prendre toutes les précautions nécessaires (port du masque, lavage des mains,…) et ne doit pas nous inviter à faire attention à l’apparition d’autres symptômes.»