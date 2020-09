Une première bière belge contre le racisme| De la vie sur Venus? | Il réalise son rêve avec un flashmob: voici les 10 infos qui font du bien

Crise sanitaire, crise politique, chômage et on en passe, l’info peut avoir un petit côté déprimant certains jours. Mais lorsqu’on y regarde de plus près les bonnes nouvelles s’accumulent chaque jour. Et comme la positive attitude c’est bon pour le moral, L’Avenir a décidé de vous offrir chaque semaine une petite dose de «Good news».

1 «Black is Beautiful»: une bière pour dire «stop» au racisme

Répondant à l’appel d’une brasserie américaine, Grain d’Orge (Hombourg) a conçu «Black is Beautiful», pour la bonne cause. 100% des bénéfices liés à la vente des 1 500 bouteilles d’un demi-litre seront versés au MRAX (Bruxelles), Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie.

2 Melons et pastèques cultivés chez soi? C’est possible

Saviez-vous qu’il était possible de cultiver des melons ou encore des pastèques en Belgique? Depuis trois ans, les maraîchers Noëlle Vliegen et Gilles Abinet, de l’Épicerie des Champs à Malmedy, cultivent également des melons Charentais et des pastèques. Alors que la fin de la saison sonne et que les derniers melons sont à découvrir en magasin, Noëlle vous donne quelques conseils pour en planter l’an prochain dans votre potager.

3 3,5 millions de vues pour le flashmob de Colin

Voilà plusieurs années que Colin Ghys, qui donne des cours de line dance depuis quatre ans et qui s’était fait connaître pour ses cours en ligne durant le confinement, rêve de réaliser un flashmob sur la Grand-Place de Bruxelles. IL a réalisé son rêve, qui sait maintenant va-t-il réalisé son autre rêve de faire de la téléréalité?

4 Un premier parking vélo chez le privé à Saint-Gilles: «La solution pour les quartiers»

6700 vélos et 165 cargos sont en attente d’une place de stationnement sécurisée à Bruxelles. Ce sont les chiffres de parking.brussels, l’agence régionale du stationnement. Ça veut dire que la demande en box ou parkings intérieurs explose pour le deux-roues dans la capitale. Pourtant, l’offre actuelle, «hors grands parkings» comme ceux de Bourse ou De Brouckère, n’atteint «que» 2328 places pour le vélo classique et… 9 pour le cargo.

L’inauguration du premier parking vélo dans un garage privé à Saint-Gilles est donc un pas dans la bonne direction.

5 Un jardin pour les jeunes patients du CHR

Chaque année, le service pédiatrique du CHR de Namur dénombre plus de 1500 hospitalisations. Le département possède une capacité de 22 à 31 lits, ainsi que 10 lits d’hôpital de jour, 2 lits en pédopsychiatrie et 3 lits de crise («décompensation comportementale», troubles psychoaffectifs et relationnels etc.) Autant de jeunes patients qu’il faut maintenir occupés, au travers d’activités ludiques et porteuses de sens.

Ainsi est né le projet d’un jardin-potager partagé, lancé en mai 2019.

6 Cortil-Wodon: l’école sous les branches

Quelle branche préfères-tu? Ou plutôt sous quelle branche préfères-tu t’installer? La question prend tout son sens quand vous vous joignez à la classe de Marine Martin, à Cortil-Wodon (Fernelmont). Tous les vendredis, ces écoliers de quatrième année et leur institutrice s’installent ainsi à l’orée du bosquet de cette belle propriété mise à disposition. Une pédagogie qui prend racine un peu partout et qui peut vous donner des idées.

7 Le pigeon d’Olivier s’est classé 1er sur 30 120 participants

Pour un sportif, un 1er prix international, c’est le summum. Olivier, colombophile depuis plus de 30 ans, en témoigne.

8 Un télescope géant pour étudier l’Univers depuis Plombières?

Le Pays de Herve pourrait accueillir, dans plusieurs années, un des trois points d’entrée d’un télescope souterrain destiné à étudier la fusion des trous noirs et donc l’Univers, depuis sa naissance (le «Big Bang»). En gestation depuis quelques années, le projet de ce télescope, qui constitue un investissement de 2 milliards d’euros, vient d’être officiellement déposé au niveau européen, par un consortium d’universités, entre autres toutes celles de Belgique et donc notamment celle de Liège, qui est à la pointe en la matière.

9 Et si le meilleur vin mousseux du monde était produit à Quévy?

Les vendanges ont démarré au domaine du Chant d’Éole à Quévy, pour une récolte qui s’annonce exceptionnelle. Une de plus, pour un vin désormais reconnu mondialement.

10 De la vie sur Vénus?

La découverte dans l’atmosphère de Vénus de traces de phosphine ravive le sujet de la vie extraterrestre.

