VIDÉO | Exceptionnel: la première journée de l’US Open de golf marquée par deux trous en un

Le trou N.7, long de 151 m, a été le théâtre de deux coups exceptionnels la nuit dernière à l’US Open.

C’est tellement rare que ça fait le buzz. Le premier tour de l’US Open de golf qui se déroule jusqu’à dimanche sur le parcours de Mamaroneck (New York) a été marqué par deux coups exceptionnels. Au trou N.7, un par 3 de 151 m, les Américains Patrick Reed et Will Zalatoris n’ont eu besoin que d’un coup pour rentrer la balle dans le trou.

Thomas Pieters deuxième

Au classement, à l’issue de ce premier tour, Justin Thomas, auteur d’un solide -5, a pris les commandes de l’US Open, deuxième levée du Grand Chelem de la saison, une épreuve du PGA Tour dotée de 12,5 millions de dollars, suivi par Thomas Pieters et Patrick Reed. Thomas Detry ouvre, lui, avec une 33e place avec un premier parcours en 71 coups (+1).

Pour sa troisième participation à l’US Open, Thomas Pieters, 27 ans a démarré en force avec cinq birdies et un bogey.

«Mes coups ont été bons et longs, surtout sur le long par-4 où cela a payé. Les fers seront je pense la clé du succès ces prochains jours. La fin de mon parcours était un peu moins bonne, j’ai du corriger quelques positions difficiles pour rentrer dans le par, mais cela m’a finalement bien réussi», a confié l’Anversois qui n’avait pas franchi le cut lors de ses deux premières éditions.

Thomas Detry, 27 ans, a encaissé un double bogey contre-balancé par deux birdies, mais le Bruxellois a du concéder un autre bogey en fin de parcours. Il est 33e.

Sur l’exigeant et versatile parcours de Winged Foot, les fortunes ont été diverses pour les favoris. Si Rory McIlroy est bien calé à embuscade (5e, -3), Jon Rahm (14e, -1) reste également au contact. Le numéro un mondial Dustin Johnson et Tiger Woods ont en revanche peiné (73es, +3).