WNBA: pas de titre de Rookie de l’année pour Allemand

Malgré une très belle première saison en WNBA avec Indiana Fever, la meneuse des Belgian Cats n’a pas reçu le titre de Rookie de l’année.

Julie Allemand (Indiana Fever) n’a pas reçu le titre de Rookie de l’année en WNBA. Cette distinction est revenue à la meneuse de Minnesota Lynx, Crystal Dangerfield (22 ans) qui a compilé une moyenne de 16,2 pts, 2 rbds et 3,6 assists par match. Elle a récolté 44 des 47 voix de préférence devant Chennedy Carter (Atlanta Dream) avec deux votes et l’Allemande de Dallas Wings, Satou Sabally (1). La Liégeoise, 2e meilleure passeuse de la WNBA, figure toutefois dans le All Rookie Team d’Associated Press.