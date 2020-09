Des cas pas trop graves mais de plus en plus nombreux cette fois

182 nouveaux cas de Covid en une semaine. La contamination en revient à des chiffres d’avril. Pas les hospitalisations, heureusement.

Le coronavirus circule à nouveau beaucoup. Comme indiqué ci-dessus, après les 88 cas de la semaine dernière (on n’avait plus connu ça depuis début mai), on est passé à 182 cette semaine. À peu de chose près comme dans les pires semaines de la «première vague». Avec des nuances près quand même.

Un: on teste à tout va et on peut penser que pratiquement plus aucun cas n’échappe au comptage; on était loin de ça en mars-avril-mai.

Deux: les hospitalisations restent rares, sans comparaison possible avec ce qui s’est produit au printemps.

Trois: la Wallonie picarde reste en deçà des moyennes régionale et nationale, sauf dans l’arrondissement de Mouscron-Comines.

Depuis le début

Ce vendredi matin, le taux de personnes ayant contracté le covid-19 depuis le début de la pandémie était de 8,5 pour 1000 personnes sur l’ensemble du pays et de 7,84 en Wallonie. En Wallonie picarde, on en est à 6,39 et même 5,18 et 5,23 dans les arrondissements d’Ath et de Tournai, mais à 10,61 (!) dans celui de Mouscron.

Ces derniers jours, Mouscron et Belœil

Si l’on s’en tient aux nouveaux cas, le chiffre donné par Sciensano était de 978 par jour (entre le 8 et le 14), soit un taux moyen de 8,52 nouveaux cas par jour et par 100 000 habitants.

En Wallonie picarde (26 nouveaux cas par jour) le même calcul donne un taux de 7,38. C’est à nouveau moins que la moyenne nationale (or nous calculons le taux en wapi en incluant les tout derniers jours -les plus défavorables – contrairement au taux national donné par Sciensano)

Relevons deux exceptions notables toutefois: Mouscron (entité) où le taux est de 15,33 et, sans doute moins attendu, Belœil avec un taux de 15,27.