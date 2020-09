L’agent Patrick De Koster, visé par une plainte de Kevin De Bruyne, placé sous surveillance électronique

Une confrontation entre Patrick De Koster et Kevin De Bruyne – à l’origine de la plainte – s’est déroulée il y a plusieurs jours. L’agent de joueurs de football a été placé sous surveillance électronique.

L’agent de joueurs de football Patrick De Koster a été placé sous surveillance électronique, selon les informations de Sporza confirmées par le parquet fédéral.

Les avocats de l’agent avaient redemandé vendredi dernier à la chambre des mises en accusation de Bruxelles la libération de leur client. Selon eux, il n’y a aucune raison de le maintenir en détention préventive.

La chambre des mises en accusation de Bruxelles a décidé que la détention préventive serait prolongée, mais sous surveillance électronique.

Une confrontation avec De Bruyne s’est déroulée il y a plusieurs jours

L’enquête visant l’agent, menée par l’Office central pour la répression de la corruption (OCRC), a fait suite à une plainte déposée par Kevin De Bruyne. Elle concerne les activités professionnelles de l’inculpé et, plus précisément, les commissions qu’il aurait perçues lors du passage du Diable rouge à Wolfsbourg, en Allemagne, en 2013 et 2014.

Une confrontation entre lui et Kevin De Bruyne – à l’origine de la plainte – s’est déroulée il y a plusieurs jours «de façon sereine», selon les avocats de De Koster. Celui-ci se défend toujours de toute irrégularité.