Permis déposé pour un projet éolien modifié entre Mons et Estinnes

Windvision et Eneco portent un projet de parc éolien de 7 éoliennes réparties sur les communes de Mons et Estinnes. Le projet, qui a été modifié, était présenté hier aux riverains.

C’est un vieux dossier qui revient aujourd’hui dans l’actualité: celui de projet d’installation d’un parc éolien entre Mons et Estinnes. Porté par Windvision et Eneco, il prévoit l’implantation de 7 éoliennes réparties sur les communes de Mons (6 sur la section Harmignies) et d’Estinnes (1). Le parc serait situé à plus de 800 m du parc existant d’Estinnes.

Six éoliennes sont en zone agricole au plan de secteur et une en zone de dépendance d’extraction liée à la carrière d’Harmignies. Le projet, qui représente un budget de 50 millions d’euros, prévoit l’installation de machines équipées des dernières technologies disponibles.

Les éoliennes qui y sont envisagées atteindront 200 mètres de hauteur et pourront produire jusqu’à 95 000 MWh par an, soit l’équivalent de la consommation annuelle d’électricité de 27 000 ménages wallons. La demande du permis unique a été déposée fin juillet et l’enquête publique est ouverte depuis le 10 septembre 2020 jusqu’au 12 octobre 2020.

Un projet modifié

L’avant-projet a été présenté pour la première fois au public en 2013, mais fut mis en veille jusqu’en 2019. Entretemps, la législation a fortement évolué et le nouvel avant-projet présente quelques adaptations par rapport à la version de 2013 comme, par exemple, le déplacement de l’éolienne n° 1 pour limiter l’impact du parc sur les espèces abritées par la carrière d’Harmignies, suite aux recommandations du Département de la Nature et des Forêts (DNF).

D’autres éoliennes ont également été déplacées pour s’éloigner un peu plus des habitations. Une nouvelle Réunion d’Information Préalable a été organisée en septembre 2019 et suite aux discussions avec les riverains, les partenaires du projet ont proposé de revenir leur présenter les résultats de l’Étude d’Incidences sur l’Environnement (EIE).

Celle-ci a été clôturée en juillet 2020 et était présentée hier soir aux habitants. Les résultats confirment que l’implantation envisagée lors de l’avant-projet est conforme et les recommandations émises par l’auteur porte essentiellement sur la préservation de la biodiversité.

Des mesures pour la faune

Selon l’EIE, les populations de la grande majorité des espèces fréquentant le site en projet seront faiblement impactées par le projet éolien étudié. Pour les espèces particulières qui risqueraient d’être impactées, différentes mesures seront mises en place.

Un module d’arrêt en faveur de la chiroptérofaune (les chauves-souris) et des hirondelles sera notamment mis en place. Des dispositifs en faveur de certaines espèces seront également installés sur plus de 21 ha de mesures environnementales dans la plaine agricole de Vellereille-le-Sec, à environ 1,6 km du projet, une zone recommandée par le DNF.

«Il est prévu, par exemple, d’aménager 3 plots d’alouettes par hectare (espace fauché d’une manière bien précise à l’intérieur du nourricier)», explique Nicolas Kinnaer, chef du projet chez Eneco.

Un nichoir à faucon crécerelle sera installé sur un pylône électrique d’Elia. Avant la construction du projet, un biologiste va suivre la colonie d’hirondelles qui se reproduit chaque année dans la carrière pour observer quand cette période pourrait avoir lieu afin de mettre à l’arrêt les éoliennes durant 15 jours en septembre.

Quant au busard, cette espèce peut être mise en danger en période nuptiale où les rites de séduction conduisent l’oiseau à voler au-delà de 40 met lorsqu’il nourrit sa progéniture. Un nouvel espace va être aménagé pour permettre au busard de nicher sans aucun danger et, les développeurs l’espèrent, migrer vers cet endroit

Projet participatif

Comme c’est parfois le cas avec les récents projets éoliens, les promoteurs ont proposé aux communes concernées et aux riverains un financement participatif afin d’avoir une éolienne citoyenne.