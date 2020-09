PHOTOS | Los Angeles: Laeticia Hallyday vend la villa de Johnny pour 15 millions d’euros

La veuve de la star française décédée en décembre 2017 a décidé de se séparer de la villa du «Taulier» afin de s’acquitter des dettes laissées par son mari.

«Jamais vu auparavant sur le marché!» L’annonce, publiée sur un site immobilier américain, n’est pas passée inaperçue: la villa de Johnny Hallyday, construite dans le quartier huppé de Pacific Palisades, est en vente.

Un mois après avoir trouvé un accord définitif avec Laura Smet, Laeticia Hallyday a donc décidé de se séparer de la célèbre demeure que le «Taulier» avait fait construire à Los Angeles.

Prix de départ de la maison? 17,9 millions de dollars, soit un peu plus de 15 millions d’euros!

Trop chère à conserver pour Laeticia Hallyday et ses filles, la villa (qui fait 1.000m² et se compose, entre autres, d’un immense séjour, plusieurs salons, 7 chambres, 8 salles de bain, un studio d’enregistrement, un cinéma, une salle de gym et une piscine) coûterait chaque mois plusieurs dizaines de milliers d’euros à la famille du rockeur, estime «Closer».

Toujours selon le magazine people, l’argent de la vente permettrait à la veuve de Johnny d’éponger les dettes de son mari qui s’élèveraient à 30 millions de dollars, soit plus de 25 millions d’euros.

D’après plusieurs médias français, Laeticia Hallyday louerait une maison à Los Angeles le temps que ses filles terminent leurs études.