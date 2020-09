Un beau livre sur les richesses du Pays des Collines

Coédité par le Parc naturel, un beau livre consacré à l’histoire et au patrimoine du Pays des Collines paraîtra bientôt aux Éditions Wapica.

Fort de 160 pages et enrichi de (très) nombreuses illustrations, cet ouvrage est attendu avec impatience. « Un livre d’une telle qualité, cela manquait vraiment, estime le président du Parc naturel du Pays des Collines, Michel Devos. On en doit l’idée à l’éditeur (NDLR: et plus précisément, à l’Anvinois Bernard Desmaele, membre du CA de Wapica, qui voulait d’abord consacrer un bouquin à l’entité frasnoise avant d’étendre son objet d’étude à l’entièreté, plus riche sur le plan patrimonial, du territoire des cinq entités formant le Parc). Nous, en tant que coéditeur, avons la mission de fédérer et la volonté de sensibiliser les citoyens, les associations et les autorités à ce qu’ils deviennent acteurs de l’aménagement et de la protection de ce patrimoine naturel qui les entoure. Une de nos missions importante est d’éduquer la population. En corollaire, nous avons aussi l’ambition de promouvoir le sentiment d’une appartenance commune à la notion de Pays des Collines, afin de travailler à une échelle multicommunale.»

Le livre, qui balaie le patrimoine et l’histoire, la nature, la géographie, le folklore, les traditions et légendes, les habitants, les artistes… du Pays des Collines, « tout ce qui a façonné son identité et continue à le faire», pourra jouer ce rôle fédérateur, tout en permettant aux gens de (re)découvrir leur propre région: « Sa lecture amène à une question. C’est l’avenir de ce territoire. Les enjeux sont énormes en matière de résilience. Le titre du livre (Le Pays des Collines – Un récit pour un avenir) n’est donc pas un hasard.»

En circuit court

L’éditeur et fondateur de Wapica Pierre Peeters insiste sur l’importance de tous les auteurs régionaux qui ont apporté leur précieuse contribution, de manière bénévole, ainsi que sur le rôle tenu par Hélène Delcoigne («le sang neuf»), coordinatrice de l’ouvrage.

Le Leuzois signe un certain nombre des photos et la mise en page, mais il a pu également compter sur les clichés pris par des habitants eux-mêmes, des locaux «qui ont le temps», dans le cadre de concours organisés par le Parc naturel: «C’est vraiment un projet citoyen.» Certains des auteurs donneront bientôt des conférences dans les différentes communes du parc.

Un premier coup d’œil à la maquette de l’ouvrage laisse présager le meilleur. Et les textes, que nous avons pu consulter, ne sont pas en reste, à l’image de la livraison d’André Cotton sur les us et coutumes de la campagne collinarde ou du texte de Jean-Pierre Delhaye sur les cafés clandestins.«Nous travaillons en circuit court. Le nom d’exemplaires est imprimé en fonction des souscriptions, sans possibilité de retirage» précise Pierre Peeters. Pour réserver Le Pays des Collines au tarif préférentiel (45 euros au lieu de 50 euros, jusqu’au 2/10), on peut envoyer un mail à helene.delcoigne@wapica.beLa sortie officielle aura lieu le 22 octobre au CACS à Ellezelles, lors d’une soirée événementielle.