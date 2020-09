Toyota devant, début de logique respectée

Les choses sérieuses ont commencé ce jeudi sur le circuit de la Sarthe. Sans trop de surprises, les favoris sont déjà devant.

Événement de l’année en sport automobile, les 24 h du Mans logiquement annulées en juin se disputent finalement à huis clos ce week-end. Comme partout ailleurs, les organisateurs se sont également adaptés à la situation et après les essais libres, l’unique séance qualificative s’est disputée hier de 17 h 15 à 18 h sur seulement 45 minutes. Très logiquement, Toyota a dominé la séance grâce à la TS050 Hybrid de Kobayashi dès son premier tour lancé. En 3’17’’089, ce dernier a devancé son équipier Nakajima de 247 millièmes. Néanmoins, une originale «Hyperpole» aura encore lieu avec les meilleurs ce jour. Derrière le seul constructeur engagé, Rebellion n’a pas cherché le meilleur chrono avant la dernière séance du jour entre 11 h 30 et 12h qui regroupera les six plus rapides de chaque catégorie.

Parmi ceux-ci, on aura la chance de retrouver l’Aston Martin Vantage de notre compatriote Maxime Martin engagé en GTE-Pro qui regroupe les meilleures voitures de tourisme. Du côté des autres belges, Christophe d’Ansembourg n’a pas vécu une séance facile en LMP2 au même titre que Laurens Vanthoor sur la Porsche GT engagée également en GTE-Pro. Enfin, Adrien De Leener partira 11ème en GTE-Am. Rendez-vous sur une page ce samedi pour revenir sur cette nouvelle édition.