Procès «Hakimi/Pauwels»: Pascal Faedda demande son acquittement

Me Fabrice Guttadauria, avocat de Pascal Faedda, a contesté ce jeudi la peine de quinze ans requise par le procureur fédéral, mardi, devant le tribunal correctionnel de Charleroi délocalisé à Mons. L’avocat a plaidé l’acquittement.

Pascal Faedda a été condamné en 2006 et 2010. Il est considéré, par le parquet, comme étant en état de récidive pour des faits commis en 2005. «Durant onze ans, et quatorze ans aujourd’hui, il n’a plus fait parler de lui et a toujours travaillé», a déclaré son avocat.

Un souci familial a provoqué sa chute. «À l’époque où il venait de se séparer, il a commencé à fréquenter des amis d’enfance tels que Farid Hakimi et Mohamed Benaouane, avec qui il pratiquait la boxe. La proximité entre eux était évidente», explique l’avocat.

Concernant un vol commis le 13 février 2017 en soirée à Quaregnon, pour lequel le procureur n’a pas insisté sur la culpabilité de Pascal Faedda, l’avocat explique que les victimes ont déclaré que les auteurs mesuraient plus d’un mètre quatre-vingt. Or, Pascal Faedda est bien plus petit. Un an plus tard, la victime va déclarer au chef d’enquête qu’il soupçonne la bande de Farid Hakimi. «En dehors de ça, rien ne permet de relier mon client à ces faits». L’avocat ajoute que le téléphone de son client borne à son domicile, à Jemappes, durant la commission des faits.

Pour le fait commis la nuit du 15 au 16 février 2017, à 23h40, à Lobbes, chez le gérant d’une discothèque, seul Benaouane est en aveux. «Le téléphone de Faedda a borné à Jemappes et Frameries durant toute la soirée», indique son avocat, dérangé quand la partie adverse dit qu’il n’y a pas eu d’activités téléphoniques cette nuit-là car son client communique via des applications.

Concernant l’empreinte génétique de Pascal Faedda retrouvée sur la robe de chambre d’une victime, une dame âgée, l’avocat avoue que cela est ennuyant mais, cependant, il ajoute qu’un transfert n’est pas exclu car Faedda a prêté ses gants à Benaouane, qui les portait le 22 mars, jour de son interpellation. L’acquittement est plaidé.

Un homme surnommé «Narcos» a été braqué par deux hommes, la nuit du 1er au 2 mars 2017 à 1h47. Farid Hakimi et Mohamed Benaouane sont en aveux. Pour le parquet général, il y avait un troisième homme, Pascal Faedda, lequel conteste.

Pour les faits commis à Lasne, le 6 mars 2017, chez l’ancien compagnon de Noëlle Colassin, alors en couple avec Stéphane Pauwels, Me Fabrice Guttadauria affirme que le téléphone de Pascal Faedda borne chez lui ce soir-là. Par contre, il borne à Lasne la veille. Selon son avocat, Pascal Faedda s’était rendu à Overijse avec Farid Hakimi et il ne sait plus s’ils se sont arrêtés à Lasne pour un répérage, le 5 mars. «Cela ne prouve pas qu’il était membre de cette expédition punitive», insiste son avocat.

Si le tribunal ne devait pas suivre la défense, Me Guttadauria a demandé de tenir compte de sa situation aujourd’hui. «C’est un bon travailleur et un bon père de quatre enfants dont le dernier a quelques mois», dit-il. Un sursis probatoire, pour ce qui excède les deux ans de détention préventive subies, a été plaidé.