Coronavirus: le Comité scientifique bruxellois ne prône pas de nouvelle mesure dans l’immédiat

Le comité scientifique régional de Bruxelles réuni ce jeudi ne préconise pas de nouvelles mesures dans la capitale avant la réunion du prochain Conseil National de Sécurité prévue mercredi prochain, le 23 septembre.

Ce comité s’est réuni pour évaluer la situation épidémiologique en Région bruxelloise en raison de la récente hausse du nombre de cas de personnes positives au COVID-19 en Région bruxelloise.

Le nombre de contaminations au coronavirus est passé à 168,8 infections pour 100.000 habitants. Le nombre d’hospitalisations continue lui aussi à augmenter. À l’heure actuelle, la plupart des contaminations à Bruxelles surviennent dans la population plus jeune et plus spécifiquement dans la tranche d’âge des 20-49 ans. Les personnes âgées et plus fragiles sont actuellement épargnées par cette augmentation des contaminations.

Selon le comité scientifique, seulement 5% des contaminations actuelles surviennent chez des personnes de plus de 70 ans. Les centres de soins résidentiels sont également exempts des situations inquiétantes connues au printemps. Les admissions à l’hôpital restent elles aussi bien inférieures aux chiffres du mois de mars.

«Peu de raisons de modifier le dispositif actuel»

Dans les écoles de la Région bruxelloise, la situation n’est pas jugée alarmante et conforme à ce qui est constaté ailleurs dans le pays.

«Pour les raisons évoquées ci-dessus, le comité scientifique régional ne voit actuellement que peu de raisons de modifier le dispositif actuel. Sa recommandation est de maintenir les mesures actuelles et de veiller à ce qu’elles soient correctement respectées grâce à une communication claire et une sensibilisation accrue. Les jeunes en particulier doivent, aujourd’hui plus que jamais, être encouragés à continuer à se protéger eux-mêmes et à protéger leurs proches», ont indiqué les cabinets du ministre-président Rudi Vervoort, et du ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron (Écolo), dans un communiqué diffusé ce jeudi en fin de journée.

Selon ceux-ci, le choix de ne pas imposer de nouvelles mesures est également motivé par le fait que le Conseil national de sécurité se réunira la semaine prochaine pour évaluer la situation épidémiologique dans le pays. «En attendant cette réunion, il apparaît inutile de prendre d’autres mesures pour la Région bruxelloise».

Toutefois, la cellule de crise rassemblant les 19 bourgmestres des communes de la Région bruxelloise et élargie aux cabinets compétents pour l’enseignement, l’enseignement supérieur et les crèches, sera réunie lundi sous l’égide de la Haute Fonctionnaire, a encore précisé le communiqué commun.