Covid à l’école Saint-Jean: 52 élèves en quarantaine, l’école reste ouverte

Une personne qui assure les surveillances à l’école Saint-Jean de Genappe a été détectée positive au Covid-19. 52 enfants sont en quarantaine.

Une personne qui assure les surveillances à l’école fondamentale Saint-Jean de Genappe a ressenti les premiers symptômes du Covid-19 samedi dernier. Elle n’est plus revenue à l’école depuis. Le test s’est révélé positif, le résultat est tombé mercredi soir à 17h.

La personne infectée assure la garderie le matin et surveille le temps de midi. Elle s’occupe aussi du potager avec les élèves et reprend la garderie le soir pour les enfants des niveaux maternel et primaire.

«J’ai contacté dès mercredi les services de Promotion de la Santé à l’École (PSE) de Nivelles qui a alerté l’AViQ (Agence pour une Vie de Qualité). Une lettre a été envoyée ce jeudi par le PSE aux parents d’enfants qui n’ont pas été en contact avec la personne, explique Nancy Lauriers, directrice de l’école. Nous mettons pourtant tout en œuvre à l’école pour respecter les mesures sanitaires. La personne infectée fait elle aussi très attention, à l’école et dans sa vie privée»

«Des contacts avec des élèves de différentes classes»

La situation est dans ce cas précis compliquée à gérer: «Cette personne a eu des contacts avec des élèves de différentes classes. Il ne s’agit donc pas de gérer la situation pour une seule classe», poursuit la directrice.

En quarantaine jusqu’au 25 septembre

Les mesures d’écartement ont été décidées par les instances médicales: «Tout a été rapidement mené par les services médicaux qui ont décidé d’écarter 52 élèves de maternel et primaire sur les 260 élèves que compte l’école. J’ai contacté tous les parents des enfants qui devaient être mis en quarantaine. J’ai estimé que cela ne pouvait pas se faire par courrier. Les parents sont venus rechercher leurs enfants ce jeudi matin. Les élèves sont en quarantaine jusqu’au vendredi 25 septembre», poursuit Nancy Lauriers.

Les élèves de maternelle pourront réintégrer l’école le lundi 28 septembre. Les élèves du niveau primaire devront se faire tester avant de réintégrer l’école.