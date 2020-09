Michal Kwiatkowski enfin vainqueur dans un grand Tour: «Je n’oublierai jamais ça»

Ce jeudi, Michal Kwiatkowski a complété son incroyable palmarès en remportant sa première étape dans un grand Tour: «Je ne peux même pas exprimer à quel point je suis reconnaissant envers toute l’équipe et en particulier Richard. Je n’oublierai jamais ça.»

+ VIDEO | Ineos fait coup double sur le Tour : la 18e étape pour Michal Kwiatkowski, le maillot à pois pour Richard Carapaz

«J’ai vécu de grands moments dans ma carrière cycliste, mais ça c’est totalement nouveau», a déclaré «Kwiatko» à l’arrivée. «Nous avons vraiment savouré les derniers kilomètres, en sachant que notre avance était suffisamment importante pour nous assurer la victoire.»

La formation Ineos a dû se réinventer après la défaillance de son leader et tenant du titre, le Colombien Egan Bernal, qui n’a pas pris le départ mercredi. «J’espère qu’Egan Bernal nous a regardés, qu’il va mieux et qu’il a apprécié ce que nous avons fait aujourd’hui. Nous avons tout essayé les derniers jours et aujourd’hui finalement, la façon dont nous avons couru Richard et moi aujourd’hui, c’était incroyable. Nous avons traversé beaucoup de choses pendant ce Tour, nous méritons cette victoire», s’est encore félicité le Polonais de 30 ans, également lauréat de Milan-Sanremo en 2017.

Second sur la ligne, Richard Carapaz s’est consolé en s’assurant de porter vendredi le maillot à pois du meilleur grimpeur. «Ça a été une victoire incroyable. On est partis tous les deux dans l’échappée, on voulait à la fois collecter des points pour le maillot à pois et aller chercher la victoire de l’étape, ça a été un travail collectif. On a décidé ensemble que Michal allait gagner l’étape et moi le maillot à pois. Maintenant, nous allons défendre ce maillot et il faudra trouver la meilleure stratégie pour le garder jusqu’à Paris», a expliqué le vainqueur du Tour d’Italie 2019.