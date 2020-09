VIDÉO | Des déviations pour les piétons sur le pont Delwart à Tournai

Le chantier de réalisation d’une passerelle sur le pont Delwart implique la mise en œuvre d’un cheminement piétonnier. Le SPW insiste pour que celui-ci soit respecté car il y a danger….

Sur sa page Facebook, l’agence Scaldistournai.eu met en garde contre une pratique observée depuis quelques jours à hauteur du chantier du pont Delwart:

«malgré la signalisation et la déviation mises en place, les ouvriers ont constaté ces derniers jours de très nombreux piétons qui s’engagent sur la voie de circulation, parfois à contresens! Certains tentent aussi de traverser le pont en franchissant les grilles et murs Jersey apposés sur le tablier du pont, et donc en pénétrant sur une zone de travaux où, notamment, une grue est en opération.

Face à ces graves dangers pour ces usagers récalcitrants, il a été fait appel à la police de Tournai afin de renforcer la prévention et les contrôles et, si nécessaire, rappeler à l’ordre les contrevenants pour leur propre sécurité.»

Certains semblent l’ignorer mais ce panneau signifie que le chantier est interdit aux piétons… ÉdA

Pourtant, une signalisation a été mise en place de part et d’autre de la zone de chantier afin de dévier les piétons vers le trottoir d’en face, soit du côté de la station-service, cela via le passage pour piétons à hauteur du complexe Imagix d’un côté, ou à hauteur du rond-point de l’Europe de l’autre. Quand la police n’est pas là, les ouvriers veillent… ÉdA

Le SPW insiste pour que soient respectées ces déviations car le danger est réel pour ceux et celles qui s’aventureraient sur le chantier.

Nous avons suivi et filmé le cheminement piéton (à voir sur notre site Web), comptez que celui-ci prendra entre 5 minutes (pour les plus rapides) et le double de temps pour les moins rapides.

Autant le savoir…