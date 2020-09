QUIZ | «Who said that»: à qui de Biden ou de Trump doit-on ces 20 citations?

Les candidats démocrate et républicain sont au coude à coude dans la dernière ligne droite menant à l’élection présidentielle américaine du 3 novembre 2020. L’occasion de revenir sur quelques «punchlines» de Joe Biden et Donald Trump, coutumiers du fait.

D’avantage qu’un programme ou de grandes idées, ce sont de plus en plus souvent les «punchlines» qui rythment une campagne électorale. Avec Donald Trump et Joe Biden, les États-Unis ne dérogent certainement pas à la règle.

Mais saurez-vous retrouver lequel des deux candidats à la prochaine investiture présidentielle est l’auteur des vingt citations suivantes?