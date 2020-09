Mobilité au Bois de La Cambre: Uccle va en justice

Conformément à ses annonces, le Bourgmestre d’Uccle Boris Dilliès confirme que la Commune d’Uccle ira bel et bien en justice contre le test de mobilité mis en place par la Ville de Bruxelles dans le Bois de La Cambre.

Ce jeudi 17 septembre, un Collège communal «spécial Bois de La Cambre» s’est tenu à Uccle. Et comme attendu depuis plusieurs semaines, il a été décidé d’intenter un recours en justice «contre le test de mobilité implémenté par la ville de Bruxelles depuis le 14 septembre». Le communiqué le confirmant insiste sur le fait que cette décision d’ester en justice «est uniquement liée à l’attitude de la Ville de Bruxelles».

Pour rappel, la Ville a modifié une nouvelle fois la circulation dans le Bois de La Cambre depuis ce 14 septembre. Le test porte sur l’avenue de Diane, pour la première fois mise en double sens avec 2 bandes en direction du centre et 1 bande en direction du sud. Il s’agit de la seule voirie ceinturant l’espace vert laissée accessible aux véhicules motorisés. Dans le même temps, le carrefour entre la chaussée de la Hulpe et l’avenue Franklin Roosevelt a été adapté en vue d’alléger le trafic de transit dans la chaussée de Waterloo, côté ucclois du bois. Ce test doit durer 2 mois.

«À minima» l’ouverture de la boucle sud

La Ville ne souhaite ouvrir «que» l’avenue de Diane. Uccle vise davantage au sud. Ville de Bruxelles Ce test est polémique. La polémique est d’ailleurs en cours depuis que la Ville a piétonnisé le bois durant le déconfinement. La contre-proposition d’Uccle était d’ouvrir la boucle sud afin de «limiter l’impact de la fermeture du bois sur les voiries uccloises et sur la qualité de vie des Ucclois». Une motion en ce sens a été votée le 25 août par le Conseil communal d’Uccle. «L’esprit de cette motion, qui entendait dégager un accord équilibré, n’a malheureusement pas été rencontré par la Ville de Bruxelles», déplore le cabinet du Bourgmestre Dilliès (MR) ce 17 septembre.

Comme elle le menaçait, la Commune d’Uccle annonce donc qu’elle décide de «saisir le tribunal de première instance de Bruxelles et demande en référé et sur le fond de transmettre l’ensemble des données de mesurages et les outils d’évaluation que la Ville a adoptés, l’ouverture a minima de la boucle sud du bois entre l’avenue du Brésil et la chaussée de La Hulpe prévue dans le plan Good Move, et enfin la désignation d’un bureau d’expertises indépendant qui devra donner ses conclusions sur un test satisfaisant à la fois les attentes de Bruxelles-Ville et d’Uccle».

Uccle motive cette décision par le fait qu’elle dit «ne posséder aucune garantie quant à l’objectivation des résultats du test mis en place par la Ville puisque celle-ci n’a pas élaboré de méthode d’évaluation». Et d’ajouter que «ce test n’est en outre pas conforme au plan régional de mobilité Good Move».