Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce jeudi en Belgique et dans le monde

Covid-19: comment évolue la pandémie en Belgique et dans le monde? Voici les informations qu’il ne fallait pas manquer ce jeudi 17 septembre.

Plus de 800 contaminations quotidiennes en moyenne en Belgique

Le nombre moyen de contaminations au coronavirus par jour a atteint 807,3 cas entre le 7 et le 13 septembre en Belgique, soit une hausse de 56%, ressort-il jeudi de la dernière mise à jour du tableau de bord de l’Institut de santé publique, Sciensano.

Les médecins généralistes de la région sont sous pression

Même si la situation n’est pas comparable avec le chaos vécu en mars dernier, les médecins généralistes restent toujours très sollicités. En grande partie pour les tests Covid.

Gala: «Trop de tests inutiles»

Teste-t-on trop actuellement? C’est l’avis de Jean-Luc Gala, qui juge les tests inutiles sur les asymptomatiques.

Coppieters: «Ne pas craindre une deuxième vague»

Le nombre d’hospitalisations liées au Covid poursuit sa hausse entamée il y a une dizaine de jours. En moyenne, 33 patients ont été admis dans un contexte hospitalier par jour entre le 9 et le 15 septembre.

Cours à l’arrêt à l’école 6 de Schaerbeek: un cluster chez les professeurs

L’école primaire 6 de Schaerbeek voit ses cours suspendus à cause d’un cluster identifié parmi les professeurs.

Marc Van Ranst appelle les étudiants à ne pas rentrer chez eux chaque week-end

Le virologue Marc Van Ranst demande aux étudiants qui logent dans des kots de ne pas rentrer à leur domicile tous les week-ends durant cette année académique. «Cela limite le nombre de contacts, ce qui est important pendant cette pandémie», écrit-il jeudi sur Twitter.

Classes fermées: la Ligue des familles abasourdie par l’attitude de la ministre Muylle

La Ligue des familles a appelé jeudi le gouvernement à un «sursaut politique» face aux situations difficiles vécues par de nombreuses familles confrontées à devoir garder au pied levé leurs enfants dont la classe ou la crèche est placée en quatorzaine pour cause de coronavirus.

Les entrepreneurs demandent moins de nouveaux crédits pendant la crise

Plongées dans l’incertitude liée à la crise du coronavirus, les entreprises investissent moins et demandent moins de crédits, indique jeudi l’organisation sectorielle Febelfin. Au deuxième trimestre 2020, les entrepreneurs ont demandé 16% de crédits en moins qu’à la même période l’an dernier. C’est la 6e baisse trimestrielle consécutive.

Le Nord en zone rouge: les réponses à 11 questions que vous vous posez

Dès ce vendredi, il faudra des motifs essentiels pour se rendre dans le Nord (F). Des exceptions sont accordées aux frontaliers.

Prisons: 33 détenus et 77 membres du personnel contaminés depuis mars

Depuis le début de la crise sanitaire en mars dernier, 33 détenus et 77 membres du personnel ont été contaminés dans des prisons belges par le coronavirus. Un seul détenu a dû être hospitalisé, selon des chiffres livrés par le ministre de la Justice Koen Geens (CD&V) en réponse à une question de la députée Bercy Slegers (CD&V).

Alost reporte son carnaval

Le carnaval d’Alost aurait dû se dérouler du 14 au 16 février 2021.

Compétitivité, innovation, durabilité: ingrédients de l’alimentaire pour digérer la crise

La crise sanitaire a donné un coup d’arrêt à la croissance du secteur alimentaire wallon mais celui-ci entend bien renouer au plus vite avec la croissance en appliquant une recette composée de durabilité, numérisation, innovation et gains de compétitivité.

Malgré le Covid, plus de 50.000 jeunes ont participé à plus de 1.200 activités d’été

Cet été et malgré la pandémie de Covid-19, 52.529 jeunes ont participé à 1.284 activités, ressort-il d’un recensement de la Confédération des organisations de jeunesse (COJ) et de la Fédération des Maisons de jeunes (FMJ) auprès de leurs membres (88 en tout). Au total, seuls 36 jeunes ont été suspectés de Covid-19 dont trois cas effectifs de contamination après testing.

Les pays riches ont réservé la moitié des futures doses de vaccins

L’ONG Oxfam a publié un rapport ce mercredi dans lequel elle annonce qu’un groupe de pays riches a réservé la moitié des futures doses de vaccins contre le coronavirus.

150 millions d’enfants supplémentaires basculent dans la pauvreté à cause de la pandémie

La pandémie de coronavirus et les mesures de confinement liées ont fait basculer 150 millions d’enfants supplémentaires dans la pauvreté, selon une analyse du Fonds des Nations unies pour l’Enfance (UNICEF) et Save the Children diffusée jeudi.

Qantas lance un vol de 7h vers «nulle part» pour survoler l’Australie

La compagnie aérienne australienne Qantas a annoncé jeudi qu’elle opérerait un vol de 7 heures non-stop autour de l’île-continent pour les voyageurs en manque de vols longs courriers, alors que les frontières extérieures et intérieures du pays restent largement fermées, pénalisant gravement le secteur aérien.

Le marché automobile européen chute encore de 18,9% en août

Le marché automobile européen, laminé au printemps par la crise sanitaire, a encore chuté de 18,9% sur un an en août, signe de sa lente et difficile convalescence, selon des chiffres publiés jeudi.

Plus de 2.000 contaminations quotidiennes en Allemagne

Durant le mois d’août, le seuil des 2.000 nouvelles infections quotidiennes avait déjà été franchi une fois (2.034).

Boris Johnson veut être plus ferme maintenant pour sauver Noël

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a estimé jeudi qu’il fallait «être dur maintenant» pour contenir une deuxième vague de nouveau coronavirus, comparée à la deuxième «bosse» d’un chameau, et sauver Noël, cher aux Britanniques.

La BCE accorde 73 milliards d’euros d’assouplissement réglementaire aux banques

La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé jeudi un assouplissement réglementaire revenant à libérer 73 milliards d’euros d’actifs pour les grandes banques qu’elle supervise, invoquant des «circonstances exceptionnelles» liées à la pandémie de Covid-19.

Confinements ciblés: c’est la confusion à Madrid

Les autorités régionales de Madrid, épicentre de la pandémie de Covid-19 en Espagne, ont fait machine arrière jeudi après l’annonce la veille de confinements ciblés à venir dans les zones comptant les plus fortes hausses de cas de coronavirus.

L’OMS juge «alarmant» le niveau de transmission du Covid-19 en Europe

L’organisation onusienne a également exclu de raccourcir sa recommandation d’une quarantaine de 14 jours pour tous ceux qui ont été en contact avec le virus.

BioNTech achète un site Novartis pour pouvoir produire plus de vaccins

La production sur le site de Novartis doit débuter au premier semestre 2021, sous réserve d’approbation par les autorités.

Le bilan de la pandémie dans le monde: plus de 941 000 morts

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 941.473 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l’AFP.

À Londres, une Fashion week discrète accessible en ligne

Sans les journalistes ni les acheteurs du monde entier, la Fashion Week de Londres, qui s’ouvre jeudi avec un défilé Burberry, sera à la fois plus intime mais plus ouverte, avec des contenus accessibles en ligne.

