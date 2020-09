Une amélioration de la qualité de l’air attendue dans les prochains jours

Ce jeudi et les jours suivants, il fera sensiblement moins chaud et la qualité de l’air s’améliorera donc considérablement.

Des concentrations d’ozone élevées ont été observées mercredi par les réseaux de mesure en Belgique, avec un dépassement du seuil d’information européen dans six points de mesure en Wallonie, indique jeudi la Cellule interrégionale de l’Environnement (Celine). Elle prévoit une amélioration sensible de la qualité de l’air à partir ce jeudi et pour les prochains jours.

Les dépassements du seuil d’information européen (180 µg/m3), qui met en garde les personnes sensibles à la pollution de l’air (enfants, personnes âgées et souffrant de problèmes respiratoires), ont été mesurés mercredi à Eupen, Vielsalm, Sinsin, Dourbes, Saint-Ode et Offagne. La concentration horaire maximale a atteint 189 µg/m3 à Saint-Ode.

Ce jeudi et les jours suivants, il fera sensiblement moins chaud et la qualité de l’air s’améliorera donc considérablement, analyse Celine. Les concentrations d’ozone évolueront vers des valeurs normales pour cette période de l’année et aucun dépassement du seuil d’information n’est prévu.