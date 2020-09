La Belgique est bien partie pour remporter un quatrième titre d’Équipe de l’année.

La Belgique conserve sa première place au classement FIFA publié jeudi par la fédération internationale de football. Une place que les Diables Rouges occupent depuis le mois de septembre 2018. Le prochain classement FIFA sera dévoilé le 22 octobre.

Grâce à ses deux succès face au Danemark (0-2) et l’Islande (5-1), la Belgique a conforté sa place en tête du classement mondial et devance toujours la France et le Brésil. L’Angleterre occupe toujours la quatrième place devant le Portugal qui gagne deux places pour s’installer dans le top 5. L’Uruguay, 6e, perd une place devant l’Espagne, 7e, qui gagne une place. La Croatie perd deux places et passe huitième devant l’Argentine et la Colombie qui complètent le top 10.

Au mois d’octobre, les Diables Rouges joueront trois rencontres pour conforter encore davantage leur première place. Après la réception de la Nouvelle-Zélande en amical (8 octobre), ils se rendront en Angleterre (11 octobre) et en Islande (14 octobre) dans le cadre de la Ligue des Nations.

La Belgique est également bien partie pour remporter un quatrième titre d’Équipe de l’année, qui récompense la nation qui termine en tête du classement FIFA au terme de l’année civile, après 2015, 2018 et 2019. Seuls le Brésil (12 fois) et l’Espagne (6 fois) ont fait mieux.