PHOTOS/VIDÉO | Le chantier de la Grand-rue à grande vitesse

Ça turbine fameusement en la Grand-rue depuis lundi. Le chantier est très rapide et cause visiblement peu d’embarras, d’autant que l’entrepreneur est «arrangeant».

Le timing sera visiblement tenu pour le chantier de la Grand-rue.

Prévenue un peu tardivement par le SPW que les ouvriers allaient débarquer, la Ville a communiqué la semaine dernière à propos de la réfection totale de l’artère principale du Mont-à-Leux, informant qu’elle allait être fermée durant cinq jours.

Dès ce lundi, c’est approximativement un kilomètre de long qui a été gratté!

Et dès ce mercredi, l’asphalte était déjà déversé et damé. Un séchage et un marquage dans la foulée, et la Grand-rue sera rendue aux automobilistes, au plus tard ce vendredi soir.

Flexibilité appréciée envers l’entrepreneur

De quoi causer quelques embarras.

Si certains commerçants ont ressenti des troubles, d’autres font part de leur satisfaction à plus d’un titre. Ils sont non seulement heureux du déroulement très rapide du chantier mais aussi de la flexibilité de l’entrepreneur sur place.

Certaines rues sont en effet isolées dans le chantier et, par période où cela est envisageable, il fut autorisé de traverser brièvement la route en travaux. Mercredi matin, l’asphalte était déjà déversé. EdA