Mons: les travaux d’aménagement du R50 à hauteur de la porte de Nimy débutent lundi

Le chantier d’aménagement qui doit permettre de fluidifier la circulation sur le ring de Mons à hauteur de la porte de Nimy débutera lundi prochain.

Il y a quelques années, le SPW avait modifié les voies d’accès et de sortie au ring intérieur de Mons (R50) à hauteur de l’hôpital Ambroise Paré. Le but était d’offrir un accès direct pour les ambulances.

Objectif manqué: l’aménagement, mal conçu, a rendu l’endroit bien plus dangereux, plus accidentogène et engendre depuis des problèmes de circulation aux heures de pointe. Un nouvel aménagement devant permettre de réduire la congestion du trafic dans cette zone a été promis depuis un certain temps. En 2019, des arbres ont été abattus le long du ring en prélude de ces travaux.

Il aura encore fallu attendre un an avant leur mise en œuvre, prévue ce lundi 21 septembre. Le chantier consistera en la création d’un aménagement permettant de relier les voies centrales du R50 aux voies extérieures juste avant l’Avenue du Tir pour se diriger vers la Place Regnier au Long Col et vers Nimy.

-

Pendant le chantier, la circulation sera réduite à une seule voie sur le R50 à hauteur de la zone en travaux avec une vitesse limitée à 50 km/h.

La fin du chantier est prévue pour la fin du mois de novembre 2020, si les conditions météorologiques sont favorables.