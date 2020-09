Les Glières peuvent-elles changer la donne? L’avis de notre envoyé spécial

La 18e étape du Tour de France longue de 175 km part de Méribel pour rejoindre La Roche-sur-Foron. Un dernier baroud d’honneur de Pogacar? Benjamin Sinot préface la journée.

La 18e étape est la dernière montagneuse, avec notamment le passage par le plateau des Glières. Peut-on s’attendre à une dernière bagarre entre les favoris dans cette Grande Boucle?

Primoz Roglic a conforté son maillot jaune hier au sommet du col de la Loze. Aujourd’hui, il possède près d’une minute d’avance sur son compatriote, Tadej Pogacar. Même s’il y a un risque de tout perdre, le plus jeune Slovène devrait tenter un dernier coup de force ce jeudi pour récupérer du temps. Les Glières peuvent offrir une belle bagarre. Le hic, c’est qu’il restera une trentaine de kilomètres de plaine au sommet. Pogacar aura besoin d’aide.

La bataille pour le podium promet aussi du suspense, non?

Miguel Angel Lopez a, semble-t-il, fait le plus dur à Méribel. Le Colombien est bien parti pour se hisser sur la troisième marche du podium dimanche à Paris, voire davantage. Mais il ne serait guère de voir Richie Porte, Adam Yates, Rigoberto Uran voire Mikel Landa passer à l’offensive pour mettre en difficulté Lopez. On assistera donc à une course en deux temps.

C’est aussi la dernière occasion pour certains de sauver leur Tour, n’est-ce pas?

Bien évidemment. Des garçons comme Thibaut Pinot, Nairo Quintana, Emmanuel Buchmann voire Esteban Chaves ont l’occasion de retrouver le sourire dans une Grande Boucle catastrophique pour eux. Il est à noter que treize équipes n’ont pas encore gagné sur ce Tour 2020. La bagarre pour prendre la bonne échappée risque d’être intense en début d’étape.