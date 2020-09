Qantas lance un vol de 7h vers «nulle part» pour survoler l’Australie

La compagnie aérienne australienne Qantas a annoncé jeudi qu’elle opérerait un vol de 7 heures non-stop autour de l’île-continent pour les voyageurs en manque de vols longs courriers, alors que les frontières extérieures et intérieures du pays restent largement fermées, pénalisant gravement le secteur aérien.

Puisque toutes les frontières australiennes restent closes, empêchant tout tourisme étranger ou domestique, un Boeing 787-9 Dreamliner décollera de Sydney le 10 octobre prochain pour un vol spécial vers «nulle part», puisque sans destination.

Ce vol baptisé «Great Southern Land» survolera des sites iconiques de l’Australie, comme l’opéra de Sydney au sud-est du pays, le rocher Uluru au centre, la Grande Barrière de Corail au nord est. Le circuit se terminera sept heures plus tard de retour à Sydney, ville la plus peuplée du pays.

«Il y a six mois à peine, nous n’aurions jamais imaginé ne pas être en mesure de sauter dans un avion et visiter de la famille dans un autre État d’Australie ou aller en vacances Outre-mer», a expliqué le CEO de la compagnie aérienne Alan Joyce.

«Alors que nous ne pouvons pas vous transporter à l’étranger en ce moment, nous pouvons offrir de l’inspiration pour d’autres voyages à venir dans les plus belles destinations d’Australie».

95% de passagers en moins

Jeudi, la Commission australienne de la concurrence et de la consommation (ACCC) a publié son premier rapport sur l’impact du coronavirus sur les voyages domestiques. En avril 2020, les restrictions imposées par la crise sanitaire ont mené à une chute de 95% des passagers par rapport à la même époque l’année passée.

La connexion aérienne entre Sydney et Melbourne, qui était alors le second corridor aérien le plus fréquenté, a vu le nombre de passagers passer de 742.000 en avril 2019 à 17.000 en avril 2020.

Fin août, Qantas a annoncé supprimer près de 2.500 emplois supplémentaires aux 6.000 postes déjà supprimés. Une centaine d’avions sont immobilisés pour une période pouvant aller jusqu’à un an dans le cadre d’une opération de réduction drastique de ses coûts.