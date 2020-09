Cours à l’arrêt dans une école à Schaerbeek: un cluster identifié chez les professeurs

L’école primaire 6 de Schaerbeek voit ses cours suspendus à cause d’un cluster identifié parmi les professeurs, qui doivent dès lors se faire tester et respecter une quatorzaine, a annoncé mercredi en fin de journée le cabinet de la bourgmestre faisant fonction Cécile Jodogne. Un système de garderie a été mis en place jeudi et vendredi pour les élèves encore autorisés à se rendre à l’école. La commune recherche une solution pour lundi.

Le pouvoir organisateur communal dénombre ces 7 derniers jours 5 cas de Covid-19 au sein de l’équipe enseignante de l’école 16 ainsi que 2 autres membres de cette équipe qui sont symptomatiques mais pas encore confirmés positifs.

Sur les 20 classes de l’établissement, les 5 classes en contact avec le enseignants positifs avaient déjà été placées en quatorzaine, conformément aux procédures sanitaires.

Cécile Jodogne a contacté ce mercredi la Cocom (Communauté communautaire commune), autorité responsable des suivis sanitaires. Cette dernière a décidé que les professeurs de cet établissement devaient maintenant être considérés comme un cluster à part entière. En conséquence, l’autorité communale a demandé à tous les enseignants de l’établissement de respecter une quatorzaine et d’aller se faire tester. Faute de professeurs, les cours ne seront plus dispensés pour le moment. Un système de garderie a été mis en place dans l’urgence.