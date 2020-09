Mons et La Louvière voient la vie en rose

Les deux villes adhèrent au label Ville rose de l’ASBL «Think Pink», qui vise à sensibiliser au cancer du sein.

La Belgique détient le triste record mondial du nombre de cancers du sein. Ainsi, en 2017, 10 732 cancers du sein ont été diagnostiqués dans notre pays. Le cancer du sein touche 1 femme sur 9 et 1 homme sur 100.

Heureusement, les chances de guérison continuent à augmenter: 9 femmes atteintes sur 10 sont guéries après 5 ans. Mais en matière de prévention, les chiffres restent alarmants: 1 femme sur 3 ne se fait jamais dépister. Pour éviter au maximum que cette pathologie ne tue, la prévention et la sensibilisation sont des éléments primordiaux.

Localement, des villes s’engagent pour passer le mot et sensibiliser à la prévention et au dépistage. C’est le cas récemment de Mons et La Louvière.

Hier soir, les conseils communaux des deux villes ont voté en faveur de l’adhésion de la Ville à l’ASBL «Think Pink», qui permet de sensibiliser le public à l’importance de la lutte contre le cancer du sein et à son dépistage précoce. Elles sont toutes deux labellisées «Ville Rose» pour trois ans.

Et prennent alors plusieurs engagements:

– soutenir et promouvoir le dépistage organisé via ses différents supports de communication;

– promouvoir la campagne Think Pink lors d’évènements sportifs organisés par ou dans la ville (l’ASBL mettra à disposition le matériel promotionnel);

– organiser un évènement de sensibilisation pour la lutte contre le cancer du sein (où tous les bénéfices seront versés à l’ASBL);

– constituer une équipe d’agents communaux pour participer à un évènement organisé par Think Pink;

– habiller la ville en rose durant le mois d’octobre, mois de la lutte contre le cancer du sein;

– sensibiliser les employés communaux et les citoyens à l’importance du dépistage du cancer du sein via l’appellation «La Louvière Ville rose», etc.

Un comité de supervision sera composé dans chacune des villes, qui veillera à s’assurer du bon suivi de la charte et de l’organisation de différents projets dans le but de promouvoir cette initiative.

À noter encore que du 25 au 27 septembre prochain se tiendra l’évènement sportif «Race for the Cure». Le vendredi 25 septembre, dès 13 h 30, plusieurs équipes issues de l’administration de la Ville et du CPAS de La Louvière participeront à cette course en proposant une marche de 5 kilomètres avec des départs différés, de sorte à respecter les mesures sanitaires