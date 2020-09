Handicap International lance un challenge au public pour une mobilité inclusive

Plusieurs dizaines de personnes ont pris part mercredi en fin de matinée, dans le parc du Cinquantenaire à Bruxelles, au lancement du challenge de l’ONG Handicap International Belgique, à l’occasion du premier jour de la semaine européenne de la mobilité.

Des personnes avec et sans handicap, parmi lesquelles des pratiquants de handisports, ont parcouru le tracé d’une flèche dans le parc. «La flèche symbolise le mouvement, la mobilité, et le fait que nous voulons tous aller dans une direction commune, vers une société plus inclusive et ouverte à tous», explique Antoine Sépulchre, porte-parole de Handicap International.

Le défi consiste à tracer une flèche via une application comme Strava ou Runkeeper, de la parcourir à pied, en courant, à vélo ou par tout autre moyen non polluant et de poster le résultat sur les réseaux sociaux en indiquant le hashtag #MobilityChallenge et en identifiant Handicap International. Chaque participant est appelé à inviter ses amis à faire de même. Pour chaque flèche réalisée et publiée, la société Rauwers reversera 5 euros au profit des projets de mobilité de Handicap International.

L’ONG souligne qu’un milliard de personnes dans le monde ont besoin d’une aide fonctionnelle et que selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), dans les pays à faibles revenus, moins d’une personne handicapée sur cinq a accès à du matériel de mobilité. «Les équipes de Handicap International s’activent dans 49 pays pour permettre aux personnes handicapées de se déplacer et de devenir autonomes», a fait valoir Erwin Telemans, directeur Général de Handicap International en Belgique, avant le lancement du challenge. «En 2019, plus de 250 000 personnes ont bénéficié de plus de 50 000 aides techniques fonctionnelles.»