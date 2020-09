Le rallye de Spa accueillera la finale de l’ERC

En plus de la finale du championnat de Belgique, le rallye de Spa accueillera également la finale du championnat d’Europe des rallyes (ERC). Eurosport Events et l’organisateur DG Sport l’ont annoncé ce mercredi.

Prévu initialement début mars, le rallye de Spa a été reporté au 12 et 13 décembre à cause du coronavirus.

«Nous observons depuis un certain temps le Spa Rally, et nous avons toujours été impressionnés par l’approche pro-active, le soin apporté aux détails et le sens de l’organisation et de la promotion de Christian Jupsin et son équipe DG Sport», a réagi Jean-Baptiste Ley, coordinateur ERC chez Eurosport Events. «Nous avions déjà envisagé que le Spa Rally rejoigne l’ERC, et il est très heureux que ces discussions puissent aboutir pour la première fois à l’intégration de cette épreuve au calendrier du FIA European Rally Championship. Voilà qui promet une finale spectaculaire à l’actuelle saison.

DG Sport, de son côté, est évidemment aux anges et l’organisation de la finale de l’ERC est considérée comme la cerise sur le gâteau. «C’était en effet un projet que nous avions déjà évoqué en 2018, et qui n’avait pu aboutir», a commenté Christian Jupsin, CEO de DG Sport. «Les circonstances liées au Covid-19 ont modifié la donne, et j’en suis très heureux. C’est une grande satisfaction et une belle reconnaissance pour DG Sport et son staff de pouvoir organiser la finale du FIA ERC 2020. En collaboration avec le Circuit de Spa-Francorchamps, la Ville de Spa et les communes qui accueillent les épreuves spéciales, je peux vous garantir que nous mettrons les petits plats dans les grands pour que le Spa Rally 2020 soit une grande fête du rallye qui restera dans toutes les mémoires.»