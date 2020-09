Un premier nid de frelons asiatiques découvert et neutralisé à Seraing

Comment savoir si on a affaire à un nid de frelons asiatiques?

La Ville de Seraing rappelle aux citoyens de contacter sans tarder la Cellule interdépartementale Espèces invasives du Service public de Wallonie s‘ils aperçoivent un frelon asiatique sur le territoire de la commune.

Et pour vérifier la présence éventuelle d’un nid à proximité de votre habitation, le moyen le plus efficace est de surveiller le vol des insectes. «Si vous avez des ?allées et venues au départ et vers un point fixe, il y a de fortes chances qu’un nid se cache au bout», ajoute Solution Guêpes.

Mais pas question d’intervenir vous-même. Si vous repérez un nid de frelons asiatiques, la Ville de Seraing demande de faire appel à des professionnels (société spécialisée et/ou pompiers). «Les frelons asiatiques sont très sensibles aux vibrations et pourraient considérer ça comme une menace», explique Solution Guêpes.

En cas de piqûre, il est au minimum recommandé de prendre contact avec son médecin traitant. En cas de démangeaisons ou d’un gonflement au niveau des voies respiratoires, ?il ne faut pas hésiter à se rendre à l’hôpital? le plus proche.