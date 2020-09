Regarder Disney+ via Proximus: il faut changer de décodeur

Seul le nouveau décodeur Proximus Pickx version 7 est capable de faire tourner l’application Disney+.

Le mariage de raison Proximus Pickx / Disney+ accouche de formules d’abonnement et d’accès alambiquées et coûteuses. On est loin de l’intégration simplifiée de l’application Netflix aux décodeurs de l’opérateur. Explications.

Le service de streaming Disney + est disponible en Belgique depuis ce mardi 15 septembre 2020. C’est une plate-forme indépendante. Il n’est pas obligatoire d’être client d’un opérateur Internet / TV pour s’abonner.

Comme Netflix, Disney s’associe malgré tout à Proximus Pickx à l’heure d’intégrer son service aux décodeurs et aux abonnements de l’ancien Belgacom. Le choix du partenaire fait sens. Proximus est l’opérateur Internet/TV le mieux implanté à l’échelle nationale.

Ce partenariat est incontournable pour ceux qui ne disposent pas d’une Smart TV, d’une console de salon, d’une clé Google Chromecast ou encore d’un boîtier Apple TV pour injecter Disney+ sur leur téléviseur.

Décodeur V7 obligatoire

Hélas, un gouffre séparé l’intégration de Netflix de celle de Disney+.

Sur la majorité des décodeurs, l’intégration de l’application Netflix est harmonieuse. Il suffit de prendre la direction du canal 57, d’appuyer sur OK pour lancer l’application, d’encoder l’identifiant et le mot de passe Netflix si c’est la première connexion. Peu importe l’origine de votre abonnement, via Proximus ou directement via Netflix, l’application du décodeur Pickx vous accepte sans broncher.

Avec le nouveau canal 58 dédié à Disney+, c’est une autre paire de manches. Vous ne serez pas en mesure de lancer l’application si vous n’êtes pas propriétaire du tout nouveau dernier décodeur Proximus Pickx animé par le système d’exploitation Android TV (V7 pour version 7).

Le nouveau décodeur est un boîtier Android sur lequel on peut installer des applications comme Netflix et Disney +. Internet

Annoncé initialement pour l’été 2019 avant d’être retardé, ce nouvel appareil est distribué au compte-gouttes ces derniers mois, notamment aux nouveaux clients qui adoptent un «pack pour les jeunes» ou un «pack pour la famille».

Pour les autres clients, ceux qui possèdent un décodeur inférieur à cette version 7 flambant neuve, trois options se dessinent.

1. Demander le changement de décodeur

Si vous souhaitez vous abonner à Disney+ en toute indépendance et en profiter sur le décodeur Proximus Pickx Android TV, il suffit de demander le remplacement de votre ancien appareil au 0800/33.800.

Nous avons testé la procédure. En expliquant clairement que notre motivation était d’accéder à Disney+ sans s’y abonner via Proximus, l’échange a été accepté et organisé dans la seconde. bpost se charge de livrer le nouveau décodeur. Vous retournez l’ancien dans un colis affranchi via des étiquettes à imprimer.

Prudence toutefois, sur les forums de l’opérateur, des clients se plaignent de ne pas avoir obtenu gain de cause dans des conditions similaires.

Proximus n’est pas encore dans une logique de remplacement généralisé des anciens décodeurs. Capture d’écran

2. Souscrire l’option TV All Stars ou All Stars & Sports

Les options TV All Stars (29,99€ par mois) et All Stars & Sports (39,99€ par mois) comprennent un an d’abonnement gratuit à Disney+. C’est le seul moyen de s’abonner à Disney en passant par l’intermédiaire de Proximus Pickx.

Après avoir souscrit à l’une de ces deux options, vous pouvez initier la procédure de remplacement du décodeur via le canal 58.

Dans le détail, l’option TV All Stars (29,99€ par mois) comprend: – Netflix Standard HD (2 écrans simultanés, 11,99€ en solo) – Disney+ (6,99€ par mois en solo) – Family, 24 chaînes pour enfants et adultes (10,99€ en solo) – Movies & Series, catalogue VOD de films et de séries (10,99€ en solo) A ces 4 services, l’option TV All Stars & Sports (39,99€ par mois) ajoute All Sports (foot belge, autres sports et compétitions nationales et internationales, 16,99€ en solo).

Si le prix des deux options TV semble intéressant lorsqu’on additionne le coût des services individuels, Proximus exploite une nouvelle fois le registre de la surenchère. Ces options TV accumulent les services dont vous n’avez pas nécessairement besoin. Exemple: est-il vraiment utile de bénéficier de l’accès à trois catalogues de SVOD?

3. Vous êtes déjà client de l’option TV All Stars ou All Stars & Sports

Vous héritez automatiquement d’un an d’abonnement gratuit à Disney+. En théorie, vous avez déjà reçu «automatiquement votre e-mail ou SMS avec votre lien d’activation personnel et toutes les informations nécessaires qui vous permettront de créer votre compte Disney +.» Si ce n’est pas déjà fait, vous pouvez initier la procédure de remplacement du décodeur via le canal 58 ou le 0800/33.800.