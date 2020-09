Eden sur la Place de Mouscron: le projet détaillé ce mercredi

La Ville de Mouscron fixe rendez-vous à partir de 18 heures sur son site Internet et sur sa page Facebook afin d’entendre tous les détails de la part des acteurs du dossier.

À mesure que les travaux de la Grand-place avancent, les projets tout autour évoluent également.

On en veut pour preuve la confirmation d’un Carrefour Express de près de 300 m2 à la place de la banque CBC, à l’entrée de la Rénovation urbaine. Le magasin de proximité est promis avant la fin d’année.

Il y a aussi ces quelques commerces et appartements qui remplaceront d’ici quelques mois La Belle Époque, l’ancien magasin de photographies et Leonidas.

Un travail entre privé et la Ville

Un autre dossier avance à grands pas en coulisses: celui de l’Eden sur la Grand-place et plus largement de l’îlot dans lequel il est englobé. Comprenez un accès au site via la rue du Luxembourg (via la vieille porte en métal jouxtant un nouveau bloc d’appartements), via la rue de Tournai et via la rue Saint-Pierre.

On parle de commerces, de logements et même d’une salle d’événements musicaux en cet ancien lieu festif ayant accueilli les plus grands artistes.

Le projet de réhabilitation de l’ancien Eden et le projet d’urbanisation seront dévoilés publiquement à l’occasion d’une réunion citoyenne, ce mercredi.