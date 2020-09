Rallye du Condroz: le scénario se dessine

Bonne nouvelle pour les amateurs de rallye: le Rallye du Condroz devrait bien avoir lieu. Sur une seule journée, le samedi 7 novembre, et avec des bulles de 400 spectateurs par endroit.

Y aura-t-il un Rallye du Condroz cette année? Rien n’est encore sûr à 100%, mais on s’orienterait bel et bien vers l’organisation d’une épreuve disputée sur une seule journée, le samedi 7 novembre. Récemment, le bourgmestre de la Ville de Huy, Christophe Collignon, et la zone de police ont rencontré les membres du Motor Club de Huy pour étudier la faisabilité d’un tel événement.

Sous réserve des annonces du prochain Conseil national de sécurité, on devrait donc assister à un Condroz d’un jour avec quatre boucles de quatre spéciales au programme. Pour l’instant, le parcours n’a pas été dévoilé, seule une spéciale à Ben-Ahin étant confirmée.

L’autre grande nouvelle concerne le public. «Sur les étapes spéciales, des bulles de 400 spectateurs seraient définies. Ben-Ahin proposerait ainsi deux bulles de 400 spectateurs qui auraient préalablement acheté leur place en ligne via le site du Rallye du Condroz. Une buvette avec service Horeca serait installée dans chaque bulle mais la vente et la consommation d’alcool y seraient interdites. Il serait aussi interdit de circuler d’une bulle à l’autre sur une même étape spéciale ou d’une étape spéciale à l’autre», peut-on lire dans le communiqué de presse envoyé ce matin par la Ville de Huy.

Au niveau du parc d’assistance, d’autres règles seront prises. «Celui-ci serait implanté sur le quai d’Arona, entre l’avenue de la Croix-Rouge et le quai Dautrebande. Ce parc d’assistance ne serait pas accessible au public et chaque équipage serait composé d’une bulle de six personnes, pilote et co-pilote compris. Objectif, s’inscrire dans le protocole RACB validé par la Ministre de tutelle. Il n’y aurait pas de chapiteau cette année et l’avenue Delchambre ne serait pas fermée à la circulation», ajoute le texte.

Pour les amateurs de sport automobile, reste maintenant à croiser les doigts pour que cette 47e édition du Rallye du Condroz soit définitivement confirmée.